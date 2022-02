Con “Merate d’Egitto” torna, il 5 marzo, la gran festa di Carnevale

Appuntamento sabato 5 marzo con l’iniziativa promossa dalla Pro Loco

Le maschere più belle, simpatiche e originali vinceranno dei biglietti gratuiti per la visita del museo egizio

MERATE – Una grande festa di Carnevale che, tra faraoni e piramidi, porterà tutti sulle rive del Nilo. E’ in programma sabato 5 marzo Merate d’Egitto, la manifestazione promossa dalla Pro Loco per festeggiare il Carnevale. Per una giornata saranno le maschere e non… le mascherine a colorare la città animandola con la simpatia e la vivacità dei costumi tipici della festa più divertente dell’anno. Il direttivo guidato dalla neo presidente Simona Vitali ha scelto il tema, ovvero quello dell’antico Egitto, legando anche il concorso delle maschere più belle alla vincita dei biglietti gratuiti per la visita al museo egizio di Torino.

Ricco il programma messo a punto per l’intera giornata con il primo evento alle 11 all’ospedale di Merate, dove, grazie alla collaborazione con edilizia Acrobatica di Merate, i Supereroi si caleranno dal tetto per allietare i bambini della pediatria. Alle 14 è invece prevista l’apertura delle iscrizioni al gazebo della Pro Loco in piazza Prinetti mentre alle 15 avrà inizio la sfilata con trampolieri egiziani per le vie del centro. Ad arricchire il tutto lo spettacolo di magia alle 16 in piazza Libertà mentre alle 18 è prevista la premiazione delle maschere, con particolari riconoscimenti alla più bella, alla più simpatica e alla più originale. In palio quattro ingressi al museo egizio.

Non solo. Tra le iniziative trova spazio anche il laboratorio musicale per bambini “Ma che ukulele d’Egitto” con due possibilità: sabato 26 febbraio dalle ore 10.30 alle 11.30 presso la biblioteca e domenica 27 febbraio dalle ore 15.00 alle 16.00 presso la sede Proloco.