Doppio appuntamento domenica 10 marzo e sabato 23 marzo per celebrare con stile la festa della donna

Prima una camminata sonora da Calco e Olgiate vestiti di giallo e poi, la settimana successiva, il teatro concerto Nunca Mas

OLGIATE MOLGORA – Una camminata e un concerto per celebrare con un doppio appuntamento la festa della donna. L’iniziativa porta la firma dello sportello informativo antiviolenza Officina Donna con la collaborazione dell’associazione L’altra metà del cielo, il contributo dei comuni di Airuno, Calco e Olgiate e il patrocinio dell’Unione dei Comuni della Valletta. Si comincia domenica 10 marzo con la terza edizione di “Camminiamo insieme”, un percorso musicale e festoso che porterà tutti i partecipanti da Calco a Olgiate a suon di musica. A tutti è richiesto di partecipare indossando qualcosa (un semplice foulard, una sciarpa, un cappello o una maglietta) rigorosamente di colore giallo. Non solo ma bisognerà portare con sé un piccolo strumento a percussione come maracas, tamburelli, bonghi. Il ritrovo è fissato alle 15 davanti alla chiesa parrocchiale con arrivo invece in sala civica in viale Sommi Picenardi a Olgiate. La passeggiata sonora sarà accompagnata dalle Wild Flowers, coro femminile a cura di Gabriele Pezzini diretto da Cecilia Fumanelli. Il coro continuerà la sua performance a base di canti tribali, curativi e meditativi anche in sala civica. Sabato 23 marzo invece appuntamento in sala civica a Olgiate dove alle 20.45 verrà portato in scena Nunca Mas, una rappresentazione tra teatro e concerto per raccontare l’orrore delle dittature. Lo spettacolo, a ingresso libero, non è adatto ai bambini. Nasce da un’idea di Massimiliano Malavasi, perfezionato e portato in scena con Antonio Amodeo, Erica Opizzi, Agnese Mozzanica, Ernesto Palummeri e Pietro Cusimano.