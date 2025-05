Con TorrevillaBike torna Pedala coi Lupi al Parco di Monza

La suggestiva iniziativa si terrà sabato 31 maggio al Parco di Monza

Pedala coi Lupi, organizzata da TorrevillaBike, è giunta all’11esima edizione

MONZA – Torna anche quest’anno Pedala coi Lupi, manifestazione giunta all’11esima edizione, promossa da TorrevillaBike Asd, capace di far registrare lo scorso anno qualcosa come mille iscritti e 3mila visitatori.

L’appuntamento è per sabato 31 maggio al Parco di Monza: 12 i chilometri del percorso, adatti a qualsiasi tipo di bicicletta, da percorrere al buio, tracciati all’interno della grande oasi verde brianzolo, impreziositi da decine di sorprendenti installazioni luminose e sonore che regaleranno forti emozioni.

Un percorso onirico che ogni partecipante potrà vivere in prima persona, lasciandosi catturare da ombre, suoni, profumi e silenzi della notte. Un’esperienza unica arricchita ulteriormente dalla musica dal vivo e dalla cucina dei lupi, con area ristorazione e birreria, prevista all’arrivo, dove, dalle 18, verrà allestito il Villaggio Pedala coi Lupi con area ristorazione, DJ set e musica live.

Requisiti per la partecipazione sono essere dotati di una Mtb, di una city bike, di una gravel o di una bici elettrica: l’importante è aver più di 8 anni, indossare il casco e la bici sia dotata di una fonte luminosa. La partenza è prevista per le 21.30 mentre gli ultimi arrivi sono stimati per le 23.

Le iscrizioni si apriranno alle 18, quando aprirà anche lo street food di qualità: alle 20 musica live con Replay e alle 21 spettacolo di partenza a sorpresa.

Iscrizioni sul sito www.pedalacoilupi.com oppure presentandosi sabato 31 maggio al Parco di Monza – Cascina San Fedele, dalle ore 18.00 . Sono previste promozioni per gruppi e famiglie.

L’iscrizione comprende, oltre alla pedalata notturna, una T-Shirt in tessuto tecnico, la sacca-zainetto e il kit luminoso.