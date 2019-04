L’originale iniziativa è in programma domenica 7 e domenica 14 aprile

Si potranno raccogliere narcisi e tulipani e lasciare un’offerta libera con cui contribuire al recupero delle strutture di Villa Greppi

MONTICELLO BRIANZA – Raccogliere narcisi e tulipani piantati lo scorso anno e al contempo trascorrere qualche ora tra la natura e la storia della villa brianzola.

E’ tutto pronto per “Un fiore per Villa Greppi”, originale iniziativa promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi per i pomeriggi di domenica 7 e 14 aprile. Il parco sarà infatti aperto dalle 15 alle 18 mettendo in mostra i colori e la vitalità dei bellissimi narcisi e tulipani cresciuti in questi mesi. Un luogo in cui perdersi tra i giardini e gli alberi secolari, tenuto in ordine durante l’anno dagli studenti del corso di Florovivaismo della Fondazione Enaip Lombardia. Le lezioni hanno sede proprio nelle ex scuderie di Villa Greppi.

Donazioni libere per contribuire al recupero della Villa

Il progetto ha anche un intento conservativo: le donazioni libere che saranno lasciate da chi deciderà di cogliere e portare con sé i fiori saranno utilizzate, infatti, per la cura del Parco e per il recupero delle strutture della Villa.

Il commento di Marta Comi

“Un fiore per Villa Greppi – spiega Marta Comi, presidente del Consorzio Villa Greppi – è il nostro nuovo progetto per far vivere il parco. Non solo, ma è un’idea per aiutare Villa Greppi a mantenere la cura per gli esemplari storici presenti e per le strutture della Villa che ospitano gli eventi culturali. Villa Greppi offre perciò i suoi fiori e chiede una donazione libera a chi vuole raccogliere il proprio bouquet di narcisi e tulipani. Due pomeriggi di primavera da vivere nel parco per passeggiare o sostare con un libro ai piedi del secolare cedro del libano, ammirare la fioritura delle camelie e delle magnolie e immergersi nell’atmosfera della natura che si risveglia”.