Con Util’Estate nove giovani al servizio della comunità di Monticello

Util’Estate si è tenuta dal 7 al 18 luglio

Protagonisti cinque ragazzi di Monticello, due di Barzanò e due di Missaglia

MONTICELLO – Si è conclusa con successo l’edizione 2025 di Util’estate, l’iniziativa rivolta ai giovani del territorio che promuove l’impegno civico e la cura dei beni comuni. Dal 7 al 18 luglio, nove ragazze e ragazzi provenienti da Barzanò (2), Missaglia (2) e Monticello Brianza (5) hanno dedicato tempo, energie ed entusiasmo a una serie di attività concrete a favore della collettività.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Piazza l’Idea – Laboratorio Giovani 4.0, uno spazio di partecipazione giovanile che promuove esperienze educative, formative e di cittadinanza attiva per i ragazzi del territorio.

Guidati da educatori e volontari, i giovani partecipanti si sono impegnati in diversi interventi sul territorio comunale: dalla verniciatura del corrimano del terrazzo della Rsa, occasione significativa per avvicinarsi a una realtà spesso poco conosciuta alla pulizia e verniciatura della ringhiera danneggiata nei pressi della casa di riposo e sistemazione del relativo muretto di sostegno passando per la manutenzione dell’area della baita degli Alpini, con pulizia e verniciatura della ringhiera e ripristino del muretto. Non solo. Gli interventi si sono estesi alla sistemazione e verniciatura del corrimano della scala vicino al cimitero mentre un’intera giornata è stata dedicata alla cura del verde con lavori di pulizia del parco adiacente alla baita degli Alpini.

L’esperienza ha rappresentato anche un’importante opportunità educativa: i ragazzi hanno potuto stringere nuove amicizie, acquisire competenze pratiche e riscoprire il valore della partecipazione attiva alla vita comunitaria.

“Un sentito ringraziamento va a tutti i ragazzi carichi di entusiasmo, agli educatori, a Corrado, volontario di riferimento e preziosa guida sul campo, agli Alpini di Monticello che hanno accolto il gruppo con un pranzo conviviale nella giornata conclusiva” precisano dall’amministrazione comunale guidata da Alessandra Hofmann. Che aggiunge: “Util’Estate si conferma così come un’esperienza formativa e concreta, capace di avvicinare le nuove generazioni alla cittadinanza attiva e alla cura del territorio. Insieme si cresce. Insieme si costruisce”.