Concorso “Il Narciso di Caravaggio e la luce”: ecco le scuole premiate

Merate conquista il primo (4B Montello) e il secondo posto (4 Pagnano) al concorso riservato alla scuola primaria

L’iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro insieme a Edison: in palio 20mila euro e 15 IPad

MERATE / LECCO – Le scuole di Merate, con la quarta B della primaria di via Montello al primo posto, subito seguita dai compagni, sempre di quarta elementare, di Pagnano, e poi quelle di Monticello Brianza, con gli studenti delle medie al secondo posto della classifica delle scuole secondarie di primo grado. E poi ancora la primaria Pietro Scola di Lecco, la medie Cittadini di Calolzio e la Fondazione Luigi Clerici di Lecco.

Gli istituti della provincia di Lecco sugli allori questa mattina, lunedì, alla cerimonia di premiazione delle classi che hanno preso parte al concorso “Il Narciso di Caravaggio e la luce”, promosso dalla Fondazione Costruiamo il Futuro ed Edison a corollario della grande mostra de “Il Narciso” di Caravaggio a Villa Confalonieri a Merate.

Gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori lombarde sono stati invitati a riflettere e a mettere alla prova la loro creatività sul ruolo e la centralità della luce nelle sue diverse forme, esplorando la sua influenza sui vari ambiti della nostra esistenza. Nello specifico, agli studenti della scuola primaria è stato dato il compito di realizzare dei brevi racconti all’interno dei quali la luce fosse l’elemento chiave, dando vita a poesie, collage, storie a fumetti, canzoni o disegni. Ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado è stato invece chiesto di realizzare progetti attraverso i quali, grazie al supporto di video e fotografie, si potesse riflettere anche sulle implicazioni etiche dell’uso della luce artificiale.

Una commissione ad hoc ha esaminato gli elaboratori, più di 50, realizzati da 43 classi di 28 istituti scolastici delle province di Lecco, Monza e Brianza, Milano, Bergamo, Varese e Brescia per un totale di circa mille studenti coinvolti.

In palio 20mila euro da investire per potenziare l’attività formativa della propria scuola oltre a un laboratorio digitale per attività didattica costituito da 15 iPad, messo a disposizione da R-Store Apple Authorised Education Specialist, sponsor tecnico del concorso.

Le premiazioni si sono tenute questa mattina a Milano, all’interno della sala Azionisti della sede centrale di Edison, alla presenza di circa 200 rappresentanti delle scuole (studenti e professori) che hanno partecipato all’iniziativa. Sul palco, insieme al presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro Maurizio Lupi, sono intervenuti Nicola Monti, amministratore delegato di Edison, Paola Frassinetti, sottosegretario all’Istruzione e al Merito, l’attore Giacomo Poretti, l’ex calciatore della Nazionale italiana, e oggi commentatore per Dazn, Marco Parolo e la giornalista Mediaset Chiara Icardi.

“Oggi si chiude l’emozionante percorso del Narciso di Caravaggio in Lombardia – ha rimarcato Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro –. Un’esperienza straordinaria che ha portato a Merate, nel cuore della Brianza, oltre 45mila persone in un mese e da cui è nato il concorso che ha permesso agli studenti di mettere alla prova la loro creatività. La Fondazione Costruiamo il Futuro è già al lavoro, assieme ai suoi preziosi partner, per realizzare nuove iniziative culturali sul territorio nei prossimi mesi”.

Gli ha fatto eco l’amministratore delegato di Edison Nicola Monti: “È motivo di grande soddisfazione premiare gli alunni e le alunne degli istituti che hanno partecipato con impegno ed entusiasmo al concorso didattico ideato insieme alla Fondazione Costruiamo il Futuro e che anno dopo anno allarga sempre di più la partecipazione, offrendo un contributo tangibile agli istituti scolastici. Siamo un operatore energetico con oltre 140 anni di primati alle spalle e sentiamo la responsabilità di portare valore, bellezza, stimoli e opportunità nei territori in cui operiamo, perché fare energia è una impresa collettiva ed è solo grazie agli studenti di oggi che si costruisce l’energia di domani”.

Scuole superiori: primo premio a Monza

Tra le scuole superiori, il premio maggiore da quattromila euro è stato attribuito alla classe Quarta D del Liceo Artistico Nanni Valentini di Monza. Quello da duemila euro è invece stato conquistato dalla Quinta Q dell’Istituto di Istruzione Superiore Albert Einstein di Vimercate.

Scuole medie: primo premio a Lissone

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado (le medie), il primo premio da quattromila euro è stato vinto dalla Terza C del plesso Croce – Istituto Comprensivo Via Mariani di Lissone. Il contributo da duemila euro è andato alla Terza B del plesso G. Casati – Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Monticello Brianza.

Scuole elementari: primo premio a Merate

Per i più piccoli, gli studenti della scuola primaria, i tre premi da quattromila euro (il primo) e duemila euro (gli altri due) sono andati, rispettivamente, alla Quarta B della Scuola Primaria di Montello – Istituto Comprensivo Manzoni di Merate, alla Quarta A Scuola Primaria di Pagnano – Istituto Comprensivo Manzoni ancora di Merate e, infine, alla Terza A della Scuola Primaria Istituto Comprensivo Statale Claudio Abbado di Vimodrone.

IPad distribuiti tra scuole di Lecco e Calolzio

Per quanto riguarda le forniture tecniche: i 15 iPad a disposizione sono stati ripartiti equamente tra la Quinta A della Scuola Primaria Pietro Scola di Lecco, la Seconda A della Scuola Secondaria di primo grado Caterina Cittadini di Calolziocorte e la Seconda A indirizzo Acconciature e la Seconda A indirizzo Estetica della Fondazione Luigi Clerici di Lecco.