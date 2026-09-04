Concorso per il nuovo San Michele, Occhio al Ponte: “La questione resta la collocazione”

La rete Occhio al Ponte riporta l’attenzione sulla collocazione del nuovo ponte

“Il folto numero di progetti al concorso internazionale per il nuovo ponte non deve valere come legittimazione alll’indicazione del viadotto in affiancamento all’attuale”

PADERNO D’ADDA – “Un concorso di progettazione non può sanare a posteriori una decisione sulla localizzazione che il territorio non ha condiviso. Il numero e il prestigio delle proposte presentate non possano essere utilizzati come una sorta di legittimazione della scelta compiuta”.

E’ netta e chiara la presa di posizione della rete Occhio al Ponte all’indomani della conclusione dei tempi previsti da Rfi per la consegna degli elaborati relativi al nuovo ponte San Michele da presentare per partecipare al concorso internazionale di idee. Alla scadenza, fissata per lunedì 31 agosto, sono stati presentati più di una quarantina di progetti: un dato che testimonia l’interesse e l’attrazione per la progettazione del nuovo viadotto.

“Prendiamo atto del folto gruppo di proposte, verosimilmente di notevole prestigio architettonico, giunte al Concorso di Progettazione per la costruzione del nuovo ponte sull’Adda. Ma il punto, per la Rete, non è la qualità delle proposte né il confronto tra le diverse soluzioni progettuali. L’obiezione sta a monte: sono i requisiti stessi del bando ad aver già dato per acquisita una localizzazione che il territorio non condivide” precisano i referenti che, l’aprile scorso, avevano organizzato una fiaccolata sul San Michele chiedendo che si accendessero finalmente i riflettori anche sulle istanze portate avanti dai Comuni del territorio, molto preoccupati dalle ripercussioni viabilistiche e di vivibilità che la nuova struttura porterà con sé se costruita, così come ipotizzato, a fianco dell’attuale.

“Il bando indirizza la progettazione verso la realizzazione del nuovo ponte a meno di 20 metri dal ponte San Michele, trasformando in un presupposto progettuale una scelta sulla quale non vi è mai stata una reale condivisione con il territorio, nonostante le contrarietà e le alternative espresse da tutti i Sindaci dei Comuni coinvolti – rimarcano dalla Rete nata nell’aprile 2026 proprio per riunire e farsi portavoce del territorio – . È questo il punto che Regione Lombardia continua a ignorare. Non si tratta di discutere, a valle, di come progettare al meglio un ponte la cui collocazione è già stata fissata. La questione è se quella sia la collocazione giusta. E su questo interrogativo, che dovrebbe essere preliminare a qualsiasi concorso di progettazione, la Regione non ha dato risposte convincenti né ha realmente preso in considerazione le alternative proposte dal territorio. Gli approfondimenti raccolti in questi mesi – dalle analisi sul traffico atteso ai dubbi legati ai rigidi vincoli imposti da RFI – rafforzano la convinzione che la strada intrapresa sia sbagliata. A fronte di un considerevole esborso di risorse pubbliche, il nuovo collegamento rischia non solo di non risolvere la congestione del traffico, ma di aggravarla, compromettendo ulteriormente la vivibilità dei paesi adiacenti”.

Considerazioni che vanno di pari passo ad altri timori: “A questo si aggiungono le perplessità sulla complessità della manutenzione di un ponte promiscuo e le incognite sul futuro del ponte San Michele, dalla sua manutenzione alle possibili criticità delle sue fondazioni. Mentre si procede a progettare una nuova infrastruttura, resta infatti senza una risposta adeguata la questione della conservazione e del futuro dell’attuale ponte”.

Per i referenti di Occhio al Ponte la conclusione non può che essere una sola: “La questione, dunque, non è scegliere il progetto migliore tra quelli presentati. È chiedersi se sia corretto progettare proprio lì. E finché questa domanda non avrà trovato una risposta attraverso un confronto reale con il territorio e con le alternative già avanzate, riteniamo che Regione Lombardia non possa considerare chiusa la discussione”.