Conflitto nella Terra Santa: in tanti a Imbersago per don Paolo Zago

L’incontro si è tenuto martedì sera in sala consiliare

Don Paolo Zago ha portato la sua testimonianza dipingendo la complessità della situazione

IMBERSAGO – Grande partecipazione martedì sera all’incontro di approfondimento sul conflitto in Terra Santa, organizzato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Vergani con la partecipazione di don Paolo Zago.

“Ascoltare Don Paolo è una fortuna – racconta Eleonora Lavelli, consigliere comunale, che ha visitato la Terra Santa con lui poco prima dello scoppio del conflitto – perché riesce a ricostruire, con equilibrio e profondità, il contesto storico e socio-politico, e a descrivere con precisione la realtà attuale del conflitto”.

Che aggiunge: “Comprendere chi sono i popoli coinvolti quando parliamo di palestinesi ed ebrei è fondamentale per avvicinarsi alla complessità della situazione. Le slide presentate da don Paolo hanno offerto un quadro ricco e articolato delle diverse culture, etnie e religioni presenti sia in Palestina sia in Israele”.

Una riflessone che si fa proposta: “Di fronte a questa pluralità, immaginare un assetto democratico e federale che rispetti le identità e i diritti di tutti i popoli coinvolti – come suggerisce anche l’analisi della distribuzione demografica sulle mappe – potrebbe rappresentare una via credibile per affrontare un conflitto di tale portata”.

Da qui la conclusione: “Ciò che serve oggi sono leadership politiche capaci di costruire un cessate il fuoco duraturo e di porre le basi per una pace giusta e condivisa”.