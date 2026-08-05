Consorzio Villa Greppi: Giovanni Confalonieri è il nuovo presidente del CdA

Confalonieri raccoglie il testimone di Lucia Urbano

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Villa Greppi è stato rinnovato ieri, martedì

MONTICELLO BRIANZA – Giovanni Confalonieri è il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio Brianteo Villa Greppi. Così ha deciso l’assemblea dei soci che si è riunita nel pomeriggio di ieri, martedì 4 agosto. Confalonieri, politico di lungo corso (è stato senatore della Repubblica Italiana tra il 2006 e il 2008 e commissario straordinario per la liquidazione di Expo 2025 SpA), già guida del Consorzio dal 2006 al 2009, raccoglie il testimone della presidente uscente Lucia Urbano e sarà affiancato dall’imprenditrice e professionista della Comunicazione Ramona Brivio (con il ruolo di vicepresidente), da Luca Rigamonti, già sindaco di Monticello Brianza nonché direttore generale di Retesalute, Elvira De Marco, assessora alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Arcore, e Patrizia Rizzotti, esperta in ricerca e formazione.

“Vorrei ringraziare – commenta Gualtiero Chiricò, presidente dell’Assemblea del Consorzio Brianteo Villa Greppi – chi si è messo a disposizione per comporre il nuovo CdA riconoscendone il ruolo fondamentale per i territori delle due Province, a cominciare dal neo Presidente Confalonieri. Lo stesso ringraziamento desidero porgerlo all’assemblea degli Enti, che ha messo le competenze e la programmazione strategica al centro di un confronto molto costruttivo sul futuro del Consorzio. Competenze che non sono mancate e non mancheranno mai al Consorzio e che abbiamo il dovere di riconoscere in chi ha fatto parte del precedente CdA, il cui operato in condizioni non semplici è stato molto positivo, sia per quanto riguarda l’offerta culturale che relativamente alla gestione e rinnovamento degli immobili”.

Impossibile non pensare agli investimenti effettuati in questi anni per la riqualificazione e la ristrutturazione di spazi quali il granaio, la sala sottostante e l’ala est della Villa, di cui sono in corso i lavori relativi al primo piano.

Chiricò esplicita le considerazioni: “Ringraziare Lucia Urbano e tutti i componenti del CdA uscente è un riconoscimento al lavoro svolto esclusivamente nell’interesse del Consorzio e degli enti che ne costituiscono la base. Questo è un nuovo punto di partenza per tutti noi, sarà importante dare un ulteriore impulso al confronto tra gli Enti e il CdA, nel rispetto delle prerogative e dei ruoli di ciascuno, mantenendo lo stesso spirito costruttivo che abbiamo avuto finora”.