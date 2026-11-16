Contro la violenza di genere: sabato 21 a Merate il Flash mob con Ora Basta

Appuntamento sabato 21 novembre alle 11 in piazza degli Eroi a Merate

Il flash mob è organizzato dal gruppo Ora Basta per sensibilizzare sul tema della violenza di genere

MERATE – “Di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è ancora considerata la più sovversiva”: sarà questa celebre citazione di Michela Murgia il motto del consueto Flash mob organizzato dal gruppo di associazioni Ora Basta, momento conclusivo della rassegna di eventi promossa anche quest’anno in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’appuntamento è fissato per sabato 21 novembre alle 11 in Piazza degli Eroi a Merate. “L’iniziativa nasce con l’obiettivo di dare voce e visibilità alle vittime di femminicidio, far sentire alle donne che vivono esperienze di violenza che non sono sole e sensibilizzare la comunità e le autorità sul fatto che una società patriarcale e sessista non può più essere tollerata” precisano dalla rete di associazioni promotrici dell’evento diventato ormai un appuntamento atteso, sentito e partecipato dall’intera comunità meratese. L’invito è quello a partecipare in gran numero indossando un cappello rosso e portando con sé oggetti per fare rumore, così da far sentire ancora più forte lo sdegno collettivo.

Il flash mob arriva al termine di una serie di proposte, culturali e artistiche, promosse dal gruppo Ora Basta, attivo dal 2017 per opporsi alla violenza di genere e promuovere una cultura di parità. Tra le iniziative portate avanti vanno segnalate la rassegna cinematografica dedicata alle tematiche femminili sul grande schermo, lo spettacolo teatrale “Lo sciopero delle bambine”, di e con Rita Pelusio e Rossana Mola, il progetto itinerante “Vista dalla Luna”, dedicato a voci e storie di donne violate, invisibili e visionarie, con la scrittrice e giornalista Valeria Palumbo e le letture sceniche a cura dell’associazione “Leggere per gioco”, ospitato nei comuni di Merate, Olgiate Molgora e Robbiate.

Non da meno le conferenze con gli esperti con gli approfondimenti sul ruolo e sull’importanza del linguaggio e sull’ordinamento giuridico delle normative in materia di violenza contro le donne con le relatrici Vera Gheno, Giulia Blasi e Lorenza Garlati e il doppio incontro, uno aperto alla cittadinanza e l’altro rivolto alle scuole, con il filosofo Lorenzo Gasparrini. Sono stati coinvolti anche gli studenti di alcune classi dell’istituto Comprensivo di Merate e dell’istituto Clerici con lo spettacolo teatrale “Storia di un no”, andato in scena al Cine Teatro Manzoni.