Costruiamo il Futuro: premiate 60 associazioni del territorio

Altra edizione da record per il premio Costruiamo il futuro giunto alla 22esima edizione

I riconoscimenti maggiori per la provincia di Lecco sono andati ad Ali per la Scuola, 2000 Per Te, Amis di Pumpier de Meraa e Ragni di Lecco. Medaglie d’oro ai volontari Sabrina Schillaci e Giuseppe Papaleo

MERATE – Ben 113mila euro distribuiti a 60 associazioni impegnate in ambito sociale, culturale, sportivo e ambientale di 32 Comuni delle Province di Lecco e Monza Brianza. Sono numeri che testimoniano un’edizione da record quelli registrati oggi, sabato, in occasione della 22esima edizione del premio Costruiamo il futuro, promosso dall’omonima fondazione presieduta da Maurizio Lupi. Oltre mille le persone presenti al Palazzetto dello Sport per la cerimonia finale di consegna di assegni fino a cinquemila euro e attrezzature sportive a chi ogni giorno lavora per favorire inclusione e assistenza.

Come da tradizione, l’evento è stato condotto da Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, che in questa occasione è stato affiancato da Elisa Mattavelli, vicepresidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, e Alberta Rossi, componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Costruiamo il Futuro. Ospiti speciali sono stati il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, il club manager dell’Inter Riccardo Ferri, i campioni Alberto Amodeo e Federico Cristiani, due ori nel nuoto il primo e un quarto posto il secondo ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 e lo storico inviato del programma tv di Mediaset “Le Iene” Luigi Pelazza.

I veri protagonisti sono stati però i volti delle 60 associazioni premiate che, salendo sul palco di Merate, hanno dato testimonianza del loro fondamentale impegno quotidiano. I riconoscimenti maggiori, da cinquemila e quattromila euro, sono stati attribuiti a sette splendide realtà del territorio, quattro della provincia di Lecco e tre di Monza e Brianza.

Per quanto riguarda il territorio di Lecco, ad aggiudicarsi il Premio Intesa Sanpaolo da cinquemila euro è Ali per la Scuola, associazione di Calolziocorte che realizza attività di sostegno a favore di asili, scuole elementari e medie. Il contributo verrà utilizzato per contribuire a finanziare il progetto “Porcospini”, che ha l’obiettivo di prevenire episodi di abusi e maltrattamenti nei confronti dei più giovani, il programma dedicato al cyberbullismo e, infine, i test di screening DSA (disturbi specifici dell’apprendimento).

La seconda realtà lecchese, di Missaglia per la precisione, che ha conquistato l’assegno più cospicuo, consegnato sul palco da Maurizio Colombo, vice presidente Gruppo Sapio, è 2000 Per Te, che aiuta le persone in difficoltà a raggiungere le strutture sanitarie o di cura del territorio. Il premio servirà a garantire i rifornimenti di carburante dei diversi automezzi che vengono utilizzati ogni giorno per facilitare i trasferimenti sul territorio.

Premiati sul palco anche i rappresentanti di Amis di Pumpier de Meraa, associazione meratese che da trent’anni sostiene i Vigili del Fuoco Volontari e, assieme a loro, sensibilizza sul tema dell’educazione all’emergenza. In questo caso i cinquemila euro saranno utilizzati per acquistare una nuova piattaforma per gli elicotteri.

Infine, riconoscimento da cinquemila euro anche per Ragni di Lecco, uno dei più prestigiosi gruppi alpinistici a livello internazionale, con una storia gloriosa lunga ormai più di 70 anni. Grazie al premio speciale consegnato sul palco da Maurizio Rota, presidente Gruppo Esprinet, potranno essere acquistate attrezzature e arredamenti per potenziare l’attività e dar modo a sempre più persone di avvicinarsi allo splendido mondo della montagna e delle scalate.

Spostandosi invece sulla provincia di Monza e Brianza, il Premio Speciale Silvano Galmarini di IMR del valore di cinquemila euro è stato conquistato da Anteas Brianza, che tutti i giorni accompagna anziani, minori, persone con disabilità o fragilità diverse, verso le destinazioni necessarie (come, ad esempio, studi medici e ospedali per effettuare visite o terapie). Questa associazione si occupa inoltre di segretariato sociale e organizza attività culturali anche in ottica di prevenzione dell’Alzheimer. L’assegno ricevuto oggi coprirà parte delle spese per l’acquisto di un nuovo veicolo.

L’altro riconoscimento maggiore è stato ottenuto da Aral, realtà di Lissone che si occupa di favorire e promuovere la ricerca scientifica dedicata all’Alzheimer. Fornisce, inoltre, sostegno e assistenza ai malati e alle loro famiglie. Il contributo sarà utilizzato per pagare i terapisti che tengono i corsi per i caregiver che si occupano di persone affette da Alzheimer.

Il Premio Speciale Allianz di maggiore consistenza, pari a quattromila euro, è stato infine riconosciuto a Pallavolo Agrate – associazione sportiva nata nel 1971 e oggi iscritta con le sue numerose squadre femminili a diversi campionati di categoria – che lo valorizzerà per l’acquisto di attrezzatura sportiva necessaria all’avvio di nuove attività.

Gli altri premi sono stati destinati a piccole grandi realtà del territorio sparse in ben 32 comuni della Brianza: quattro associazioni sono state premiate con un contributo di tremila euro, diciotto con duemila euro e ventotto con mille euro. Altre tre hanno invece ricevuto forniture tecnico-sportive per mille euro l’una (l’elenco completo di tutte le associazioni premiate è in fondo al comunicato stampa).

“Gli Eroi del quotidiano sono fondamentali per il territorio. Contribuiscono a tenerlo unito, a farlo crescere, a forgiarne la sua identità migliore – ha sottolineato Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro –. Non si deve mai dare per scontata la loro presenza e neppure dimenticare che hanno bisogno di un supporto vero per continuare a fare del bene a tanti. Il Premio Costruiamo il Futuro, oltre a dare loro una mano concreta, rappresenta un’opportunità per far conoscere storie straordinarie di impegno sociale e attenzione verso gli altri”.

Un’ulteriore testimonianza dell’impegno quotidiano è arrivato dai premi speciali attribuiti a due volontari, un uomo e una donna, che si sono distinti nella loro opera quotidiana per abnegazione, passione e impegno. La prima a essere celebrata sul palco con l’attribuzione di una medaglia d’oro è stata Sabrina Schillaci, anima di Race Across Limits, associazione di Besana Brianza che si occupa della cura del benessere fisico e mentale dei caregiver. Dopo una dura esperienza personale, Sabrina ha cominciato a praticare triathlon per cercare di riprendere in mano la sua vita. Ora cerca di aiutare quanti si prendono cura degli altri a occuparsi di sé stessi, perché «non si può versare da un contenitore vuoto”.

Il secondo premiato è stato Giuseppe Papaleo, impegnato nella Pro Loco Merate. Un volontario che ogni anno dona al territorio 800 ore di impegno districandosi tra la mensa dei poveri, il centro anziani, il centro diurno disabili e l’accompagnamento dei più giovani a scuola. Tra ottobre, novembre e dicembre ha inoltre coordinato il lavoro di 130 volontari nel corso della mostra dedicata al Narciso di Caravaggio che si è tenuta alla Villa Confalonieri di Merate.

Elenco completo associazioni premiate

Contributo 5.000 euro – PROVINCIA LECCO

Ali per la Scuola (Calolziocorte) – Sociale

2000 per Te (Missaglia) – Sociale

Amis di Pumpier de Meraa (Merate) – Sociale

Ragni di Lecco (Lecco) – Sport

Contributo 5.000 euro – PROVINCIA MONZA E BRIANZA

Anteas Brianza (Monza) – Sociale

Aral (Lissone) – Sociale

Contributo 4.000 euro – PROVINCIA MONZA E BRIANZA

Pallavolo Agrate (Agrate) – Sport

Contributo 3.000 euro – PROVINCIA MONZA E BRIANZA

Pedale Arcorese (Arcore) – Sport

Maza Fighting Club (Rocco Briantino) – Sport

Sharks Monza (Monza) – Sport

Concorezzese (Concorezzo) – Sport

Contributo 2.000 euro – PROVINCIA LECCO

Scuola Primavera (Barzanò) – Sociale

Scuola dell’Infanzia Antonio Nava (Lecco) – Sociale

Volontari Protezione Civile Osnago – Nucleo operativo “I Falchi” (Osango) – Sociale

Rugby Lecco (Lecco) – Sport

Club Alpino italiano sezione di Calco (Calco) – Sport

Associazione sportiva Cassina (Merate) – Sport

Associazione sportiva Montevecchia (Montevecchia) – Sport

Gruppo Astrofili Deep Space (Lecco) – Cultura

Contributo 2.000 euro – PROVINCIA MONZA E BRIANZA

Freemoving (Monza) – Sport

Seregno Soccorso (Seregno) – Sociale

Race Across Limits (Besana Brianza) – Sociale

Istituto europeo Marcello Candia (Seregno) – Sociale

Tech-App (Vimercate) – Sociale

Sulè (Agrate Brianza) – Sociale

Pws Lombardia (Monza) – Sociale

Vigor Seregno Basket in Carrozzina (Seregno) – Sport

Polisportiva besanese (Besana Brianza) – Sport

Corpo musicale di Villasanta (Villasanta) – Cultura

Contributo 1.000 euro – PROVINCIA LECCO

Real Eyes Sport (Merate) – Sport

Probabilità (Merate) – Sociale

Associazione Fabio Sassi (Merate) – Sociale

Polisportiva Merate (Merate) – Sociale

Volontaria-Mente (Merate) – Sociale

Agaph (Cernusco Lombardone) – Sociale

Gri-Italia (Molteno) – Sociale

Comitato Genitori che Passione! (Maresso di Missaglia) – Sociale

Lecco Alta (Lecco) – Sport

Volley Colico (Colico) – Sport

Sport Valsassina (Introbio) – Sport

Team Galgiana (Casatenovo) – Sport

I Polifonici di Maresso (Missaglia) – Cultura

I Picétt del Grenta (Valgreghentino) – Cultura

Corpo musicale Santa Cecilia Parrocchia Molteno (Molteno) – Cultura

Il Sentiero dei Proverbi del Lissolo (La Valletta Brianza) – Ambiente

Oggiono per l’Ambiente (Oggiono) – Ambiente

Contributo 1.000 euro – PROVINCIA MONZA E BRIANZA

Socialtime (Monza) – Sociale

Amici di Laura (Usmate Velate) – Sociale

Presepe vivente di Agliate (Carate Brianza) – Sociale

Associazione sportiva Silvia Tremolada (Monza) – Sport

Associazione sportiva Marciacaratesi (Carate Brianza) – Sport

Rugby Monza 1949 (Monza) – Sport

Pro Victoria 1906 (Monza) – Sport

Associazione sportiva Lesmo 2004 (Lesmo) – Sport

Pro Loco Ronco Briantino (Ronco Briantino) – Cultura

Sugarino Project (Monza) – Cultura

Seed – Associazione culturale musicale (Monza) – Cultura

Fornitura tecnico-sportiva da 1.000 euro – PROVINCIA LECCO

V Unite (Valgreghentino)

Fornitura tecnico-sportiva da 1.000 euro – PROVINCIA MONZA E BRIANZA

Cooperativa sociale In-Presa (Carate Brianza)

Csa Agrate Brianza (Agrate)

Medaglia d’oro al volontario – PROVINCIA LECCO

Giuseppe Papaleo – Pro Loco (Merate)

Medaglia d’oro alla volontaria – PROVINCIA MONZA E BRIANZA

Sabrina Schillaci – Race Across Limits (Besana Brianza)