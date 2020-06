Costrui@mo in rete: un percorso dedicato al terzo settore con Costruiamo il futuro

La Fondazione Costruiamo il futuro lancia un percorso dedicato al Terzo Settore

Primi appuntamenti su sport e novità fiscali

MERATE – La Fondazione Costruiamo il futuro lancia: Costrui@mo in rete – Insieme per ripartire, un percorso dedicato agli enti del Terzo settore per fare luce sulle nuove sfide che le associazioni sportive, sociali e tutti gli enti non profit dovranno affrontare per ripartire dopo l’emergenza Covid 19.

Gli incontri nascono per poter aiutare e offrire spunti di lavoro per le realtà del Terzo Settore messe a dura prova dal lockdown e non solo: la loro assenza obbligata ha fatto emergere ancora di più l’importanza e il contributo prezioso che esse offrono alla nostra società.

Il 15 giugno alle 17 il primo appuntamento dedicato allo sport: insieme a Vito Cozzoli, presidente Sport e Salute e Massimo Achini, presidente Csi Milano, si parlerà delle nuove prospettive per le attività sportive in epoca Covid e come sia possibile continuare a tutelare il grande compito che queste realtà rivestono per bambini e ragazzi. L’incontro sarà moderato da Antonio Cattaneo, partner Deloitte.

Il secondo appuntamento è previsto per il 17 giugno alle 17. Gabriele Sepio, avvocato e tributarista, membro del Consiglio Nazionale del Terzo settore e del comitato di gestione della Fondazione Italia Sociale farà chiarezza sugli aspetti normativi e fiscali del Decreto Rilancio per capire cosa cambia per il Terzo settore. L’incontro sarà moderato da Marta Petenzi, segretario generale della Fondazione della comunità di Monza e Brianza Onlus.

I webinar sono gratuiti e si svolgeranno utilizzando l’applicazione Zoom. Per poter partecipare occorre scrivere a info@costruiamoilfuturo.it

Le informazioni e le istruzioni per accedere ai webinar, saranno inviate successivamente via email.