Domenica 29 novembre spazio all’attivista afghana Fatima Haidari e alla giornalista e scrittrice Widad Tamimi

L’incontro sarà moderata dalla giornalista Chiara Zappa

MERATE – Donne che hanno conosciuto la guerra, la repressione e l’esilio, ma che hanno scelto di trasformare le proprie esperienze in percorsi di impegno e solidarietà. Si parlerà delle loro storie durante l’incontro “Costruire la Speranza: Voci di Donne dal Medio Oriente”, in programma domenica 29 novembre alle 18 all’auditorium Giusi Spezzaferri di Merate.

L’iniziativa, promossa dalla Tavola meratese per la Pace in collaborazione con la rete “Ora Basta!” e con il patrocinio del Comune, arriva a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e propone una riflessione sui diritti, sulla libertà e sul ruolo femminile nella costruzione della pace.

A portare la propria testimonianza saranno Fatima Haidari, attivista afghana e prima donna guida turistica del suo Paese, costretta a lasciare l’Afghanistan nel 2021 e a rifugiarsi in Italia, e Widad Tamimi, giornalista e scrittrice di origini palestinesi ed ebraiche.

Haidari è presidente di Alefba, associazione impegnata a sostenere donne e ragazze afghane attraverso progetti di alfabetizzazione, corsi di lingua e formazione professionale, con l’obiettivo di promuoverne l’autonomia e il diritto di scegliere il proprio futuro.

Tamimi, autrice di diversi libri tra cui Dal fiume al mare. Storia della mia famiglia divisa tra due popoli, ha fondato IOIEN, realtà che sostiene percorsi di studio, accoglienza e protezione per giovani e famiglie colpite dalla guerra.

A moderare il dialogo sarà Chiara Zappa, giornalista di Mondo e Missione e collaboratrice di Avvenire, da anni impegnata in reportage sul Medio Oriente.

Attraverso le esperienze delle due ospiti, l’incontro offrirà uno sguardo sulle diverse forme di violenza che colpiscono le donne nei contesti di guerra e repressione, dalla negazione dell’istruzione alle limitazioni della libertà personale, fino all’esilio. Ma sarà anche un’occasione per raccontare esperienze di coraggio e solidarietà e ricordare come la difesa dei diritti passi dalla possibilità di studiare, conquistare indipendenza e partecipare attivamente alla vita pubblica e ai percorsi di pace.

Per conoscere le attività delle associazioni e sostenere i loro progetti sono disponibili i siti alefbaassociation.org e ioien.org.