“Covid 19: si può vivere così?” Incontro con Costruiamo il Futuro per riflettere

Appuntamento giovedì 17 dicembre alle 21 in diretta sui canali Facebook e YouTube della Fondazione

L’incontro vedrà dialogare Maurizio Lupi, monsignor Massimo Camisasca e il professor Sergio Harari

MERATE – Come possiamo vivere nella nuova condizione determinatasi con la pandemia? È possibile un tentativo di vita “normale” in questo momento di forte emergenza?

Queste domande, che tanti si pongono in questo periodo – l’imprenditore alle prese con il lavoro che viene meno, la mamma con i figli a casa da scuola, il medico oberato di lavoro in ospedale –hanno mosso la Fondazione Costruiamo il Futuro a promuovere l’incontro: “COVID 19: si può vivere così?”, che si terrà giovedì 17 dicembre 2020 alle ore 21, e che sarà possibile seguire in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube della Fondazione.

Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro dialogherà con due persone in prima linea per le responsabilità che rivestono: Sua Eccellenza monsignor Massimo Camisasca, vescovo di Reggio Emilia – Guastalla, e il professor Sergio Harari, direttore di Pneumologia presso la Clinica San Giuseppe a Milano.

I due ospiti sono stati invitati ad intervenire per il loro significativo contribuito al dibattito pubblico sulle conseguenze nella vita di tutti dello stato di emergenza in cui è il nostro Paese. Monsignor Camisasca ha scritto di recente una lettera ai sacerdoti della sua diocesi raccomandando loro di aiutare la gente perché non ceda a una visione paranoica della realtà, non bisogna permettere – scrive – che si diffondano timori esagerati, occorre aver “chiaro che le ragioni della fede sono le ragioni della vita: Dio non ci abbandona, ci prende per mano (…) Senza demordere e con tutte le attenzioni dovute dobbiamo continuare a vivere”. Il professor Harari, oltre a essere un medico in prima linea per la lotta al Coronavirus, collabora con il Corriere della sera, ha raccontato la sua esperienza diretta come malato COVID 19 e ha recentemente proposto un’agenda del futuro, per poter affrontare una potenziale terza ondata dell’epidemia. Afferma Harari nell’articolo scritto insieme a Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano: “Da mesi ormai viviamo in una condizione surreale e quasi schizofrenica, divisi tra due sentimenti diversi; un conflitto interno a noi stessi e molto profondo sta minando i nostri principali valori. Il conflitto lacerante tra le ragioni della salute individuale e della sanità pubblica e le altrettanto valide ragioni del lavoro, del sistema produttivo, della scuola e dell’università, dell’equilibrio sociale e della difesa delle situazioni più fragili (…). Per questo crediamo che sia arrivato il momento dell’unità e della consapevolezza, quella che ci porta ad accettare che entrambe queste realtà coesistano senza contrapposizioni. Senza tifoserie da talkshow, senza che opinionisti e leader politici continuino in divisioni che alla lunga finirebbero per logorarci”.

L'appuntamento è per giovedì 17 dicembre alle 21 in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube della Fondazione Costruiamo il Futuro.

