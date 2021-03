Vaccini over 80 anche a Barzanò nella sede del Cab Polidiagnostico

E’ la prima struttura privata in provincia ad essere autorizzata alla vaccinazione degli anziani

BARZANO’ – A partire da mercoledì 17 marzo anche il Cab Polidiagnostico di Barzanò avvierà la sua attività la somministrazione delle dosi di vaccino anti-Covid per gli over 80. La struttura di via IV Novembre è finora l’unica realtà privata in provincia di Lecco ad aver ottenuto l’autorizzazione da parte dell’Asst e dell’Ats a effettuare le vaccinazioni Pfizer agli anziani residenti nel territorio.

“Ci siamo proposti come sede vaccinale per un paio di mesi perché abbiamo intuito che la campagna poteva avere bisogno di un aiuto da parte di strutture private. Visto che altre aziende hanno offerto a titolo gratuito alcuni spazi per la somministrazione delle dosi, ci è sembrato giusto fare la nostra parte, considerato che come Cab abbiamo a disposizione gli spazi, ma anche i medici, gli infermieri e il personale amministrativo per poter garantire questo tipo di servizio. La serietà della nostra proposta ha convinto Asst e Ats a darci il nulla osta” afferma il direttore di Cab Polidiagnostico Paolo Godina.

La sede individuata per l’apertura di una linea vaccinale, che vedrà la somministrazione delle dosi Pfizer agli anziani di età superiore agli 80 anni, è quella “storica” di Barzanò. La migliore individuata sia per la gestione degli spazi sia per la possibilità di sorveglianza dei vaccini, data la loro delicatezza. L’ambulatorio sarà strutturato come quelli creati all’interno degli ospedali di Lecco e Merate: attivo 7 giorni su 7 comprese le domeniche e i giorni festivi. L’orario d’apertura darà dalle ore 10.30 alle ore 20.30.

Le liste dei pazienti verranno fornite direttamente da Aria (l’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti) in base alle prenotazioni effettuate dalle famiglie.

“Ci aspettiamo che molte persone ci possano chiamare o scrivere per prenotarsi, ma in questa fase ovviamente come soggetto privato non abbiamo nessuna possibilità di intervenire. In futuro, quando il vaccino anti Covid diventerà accessibile su larga scala come tutti gli altri, sicuramente i nostri centri si faranno trovare pronti per la somministrazione. Già nelle prossime fasi della campagna vaccinale speriamo di arrivare a dei contratti di scopo con la Regione per poter potenziare ulteriormente il servizio e mettere a disposizione anche le altre sedi del nostro centro, situate nelle province di Lecco, Como e Monza Brianza”.

Numerosi i membri dello staff che hanno aderito al progetto. Tutto il personale medico, infermieristico e amministrativo che si metterà a disposizione verrà comunque retribuito per il supporto dimostrato e per il servizio estremamente impegnativo e di responsabilità che ricopriranno. Un servizio prezioso, quello offerto da Cab Polidiagnostico, ma ancora più prezioso è il messaggio che vuole essere lanciato.

“Stiamo vivendo un’emergenza e credo sia giusto che il privato dia una mano al pubblico per velocizzare la campagna vaccinale. Oltre a dare un supporto operativo vogliamo anche ripagare la fiducia e la stima che la popolazione riveste in noi rivolgendosi ai nostri servizi da anni, sperando che con l’aiuto di tutti possiamo presto superare questo momento” conclude il direttore di Cab.