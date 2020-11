Covid. Rimodulato il sistema Areu su Merate per lasciare più medici in corsia

Da domani sarà attivata una redistribuzione dei Mezzi di Soccorso Avanzato (MSA), si comincerà da Merate

“Riorganizzazione temporanea utile ad affrontare in maniera condivisa ed efficace l’emergenza pandemica”

LECCO – Una redistribuzione dei Mezzi di Soccorso Avanzato Areu per mettere a disposizione degli ospedali il maggior numero possibile di medici Anestesisti-Rianimatori per salvaguardare cittadini e territorio nel difficile momento dell’emergenza sanitaria. E’ quanto è stato predisposto da Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) e Asst di Lecco a partire da domani, 2 novembre, da Merate.

“AREU impiega, nell’ambito del Sistema di Emergenza Urgenza Territoriale, personale che appartiene al Sistema Sanitario Regionale. Il personale, nello specifico caso del MSA2 della postazione di Merate, è messo a disposizione dalla ASST di Lecco ed è individuato tra le categorie di medici Anestesisti Rianimatori, Medici di Medicina di Urgenza ed infermieri che provengono dalle aree intensive dell’Ospedale e che sono abilitati ad affrontare le problematiche dell’emergenza-urgenza sanitaria intra ed extra ospedaliera – spiegano in un comunicato congiunto Areu e Asst di Lecco -. La pandemia che è attualmente in corso comporta l’impellente esigenza di un ampliamento di offerta di posti letto di Terapia Intensiva e sub-Intensiva da parte degli ospedali. AREU, nell’ottica di una stretta collaborazione con l’ASST di Lecco e con lo scopo di realizzare la maggiore armonia organizzativa possibile tra gli attori interessati e il territorio, ha provveduto a rimodulare la propria organizzazione di rete territoriale. L’obiettivo è evitare risposte individuali, condividere le forze e la progettualità futura“.

Così è nata l’idea di riorganizzare i Mezzi di Soccorso Avanzato. Nel caso specifico è prevista la rimodulazione del MSA2 notturno della Postazione di Merate in MSA1 H24. “Rimane sul territorio nell’arco delle 24 ore un’auto a bordo della quale non c’è il medico, ma un infermiere con esperienza di area critica, specializzato e formato per affrontare le problematiche sanitarie dell’emergenza-urgenza territoriale. Questa rimodulazione garantisce un adeguato livello di sicurezza per il cittadino”.

“Naturalmente – continuano da Areu e Asst – la revisione organizzativa tiene conto anche di una serie di altri parametri. Tra questi le caratteristiche orografiche e demografiche del territorio, le patologie prevalenti, i tempi di intervento, la distanza dagli ospedali, la capacità di risposta ospedaliera ecc. Merate, da questo punto di vista, è al centro di un’area particolarmente ricca di Presidi Ospedalieri che offrono prestazioni specialistiche anche complesse: Merate stesso, Vimercate, Lecco, Monza e Desio”.

“In conclusione si tratta di una riorganizzazione temporanea, attiva dal 2 novembre, utile ad affrontare in maniera condivisa ed efficace l’emergenza pandemica garantendo la sicurezza dei cittadini e del territorio”.