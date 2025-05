Creatività e sostenibilità con “Cara natura” il 24 alla Fattoria della Casa dei Ragazzi

Un pomeriggio di attività e iniziative per sensibilizzare sull’ambiente

La proposta è riservata a bambini, ragazzi e famiglie

OLGIATE MOLGORA – Una giornata dedicata alle famiglie tra natura, creatività e sostenibilità. Fa tappa alla fattoria della Casa dei ragazzi con “Cara natura” la rassegna di eventi “Alleanze per l’Ambiente”: l’appuntamento è per sabato 24 maggio a partire dalle 16 in via Oratorio con una fiera creativa gratuita in cui diversi enti proporranno attività a tema ambientale. Sarà possibile infatti prendere parte al laboratorio di semina con la fattoria dei ragazzi insieme a La Casa di Sophia, realizzare bombe di semi e mangiatoie con la Cooperativa Liberi Sogni oppure costruire rose con carte di riciclo e orienteering per la Fattoria con la Cooperativa La Grande Casa. E ci sara spazio anche per il laboratorio di fumetti affidato alla cooperativa Paso.

Le attività laboratoriali lasceranno spazio, alle 17, al Drum Circle a cura di Giorgio Brigatti: un’esperienza musicale collettiva in cui i partecipanti saranno chiamati a dare il proprio contributo attraverso l’uso di percussioni di vario genere.

A seguire un pic-nic agricolo (offerta minima da corrispondere in contanti 5 euro a persona). Durante l’evento sarà presente un mercatino con i prodotti degli Spazi Educativi.

Si consiglia di portare con sé teli per rilassarsi nel verde della fattoria e una borraccia da riempire alla fontanella disponibile in loco.

In caso di pioggia l’evento è rimandato. Per ulteriori informazioni, contattare giovanni.divito@lagrandecasa.it