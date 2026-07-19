Cresce l’attesa per la finale di MerateChef: in centro la sfida gastronomica tra frazioni con ospite Joe Bastianich

Appuntamento sabato 25 luglio in piazza Prinetti con Joe Bastianich ospite d’onore come musicista

Cinque piatti in gara, frutto dell’estro e della creatività dei cuochi delle frazioni meratese: una giuria qualificata decreterà il vincitore dopo lo show cooking in piazza

MERATE – E’ tutto pronto per la grande finale di MerateChef, il concorso gastronomico tra frazioni ideato dalla Pro Loco per animare l’estate cittadina puntando sulla carica aggregativa e propulsiva del buon cibo.

Dopo il grande successo delle cinque tappe nelle frazioni, con la selezione dei piatti da presentare in finale, il momento più atteso sta finalmente per arrivare: sabato 25 luglio andrà in scena la finalissima di Meratechef.

In gara ci saranno cuochi e volontari delle cucine delle sagre e delle feste di frazione che dovranno cucinare dal vivo i piatti finalisti, in una vera e propria esibizione di show cooking: l’area intorno alla fontana di piazza Eroi si trasformerà in una cucina a cielo aperto con degli stand assegnati a ciascuna frazione.

Lo staff di Sartirana cucinerà il gustosissimo risotto alla barbabietola con fonduta di formaggio mentre Brugarolo la pasta alle sarde trapanesi che ha fatto furore alla sagra di frazione. Piatto di pesce anche per Cassina con la saporitissima busiata ai frutti di mare mentre Novate proporrà i ravioli del plin, rigorosamente fatti a mano, con ripieno di luganiga, fonduta di parmigiano e riduzione di vino rosso. Sapori decisi infine per l’appetitoso piatto di Pagnano, ovvero il risotto con porri, taleggio e guanciale.

A valutare le loro creazioni sarà una giuria d’eccellenza composta da cinque chef professionisti del territorio. La serata, già ricca di emozioni, sarà coronata dallo straordinario concerto di Joe Bastianich in programma intorno alle 22.

La manifestazione, presentata da Konrad il Brianzolo che assicurerà una cronaca “ brianzola” dell’evento, si aprirà intorno alle 17 con uno spettacolo per bambini conBolle Show e continuerà tra musica e buon cibo fino al concerto unplugged di Bastianich.

“Per la prima volta in assoluto, tutte le frazioni si ritroveranno nel cuore del nostro centro storico per dare vita a un unico grande evento. Al di là dell’alto livello della competizione culinaria, l’aspetto più significativo di questa iniziativa è vedere l’intera comunità di Merate unita sotto il segno della condivisione e dell’appartenenza. Questo appuntamento segna l’inizio di una tradizione che punta a crescere e a ripetersi negli anni a venire” commenta soddisfatta la presidente della Pro Loco Simona Vitali.