“Crescere nei piccoli comuni”. 200mila euro per dieci comuni del Consorzio Brianteo Villa Greppi

Il finanziamento del Dipartimento per le politiche della famiglia dedicato ai piccoli comuni va a dieci comuni del Consorzio Brianteo Villa Greppi

“Sostegno per la cura e la crescita della parte più giovane della comunità” l’iniziativa per contrastare l’abbandono del territorio

MONTICELLO BRIANZA – “Crescere nei piccoli comuni” è alla sua terza edizione ed è dedicato a tutti quei comuni che hanno fino ad un massimo di 5mila abitanti residenti con almeno 15 minori tra gli 0 e i 14 anni.

Dieci comuni che fanno parte del Consorzio Brianteo Villa Greppi ricevono il finanziamento del Dipartimento per le politiche della famiglia dedicato ai piccoli comuni che ammonta ad un totale di 198.082,72 euro. Il bando, emesso nel luglio del 2026, è stato colto con entusiasmo dal Consorzio che ha accompagnato dli enti consorziati e convenzionati nell’adesione.

“Esprimo grande soddisfazione per la partecipazione, da noi promossa, di dieci dei nostri comuni. Mi sembra un buon primo passo per il nuovo CdA, all’insegna dello spirito di servizio e di ricerca delle opportunità. Il Consorzio si mette a disposizione sia per un accompagnamento alle progettazioni locali, sia per creare un’occasione per un’iniziativa collegiale, a più ampio raggio.” dichiara la consigliera del CdA del Consorzio, Patrizia Rizzotti.

Il fondo è dotato di 50 milioni di euro volti alla promozione delle azioni educative, culturali e di sostegno verso bambini e ragazzi. L’iniziativa si rivolge alla parte più giovane della comunità con l’obiettivo di contrastare l’abbandono del territorio favorendo la partecipazione alla vita locale.

I dieci comuni che beneficeranno del finanziamento appartengono al Consorzio Lecchese e Monzese e sono: Barzago (15.992,96 euro), Bulciago (19.599,32), Cassago Brianza (29.573,72), Correzzana (21.715,08), Cremella (11.344,50), Monticello Brianza (27.780,26), Nibionno (23.850,99), Sirone (15.824,54), Sirtori (18.531,37) e Viganò (13.869,98). Gli importi per ogni comune variano a seconda dei parametri sociografici e in base al numero di famiglie target. Ogni comune decide in autonomia le attività che verranno finanziate tenendo conto dei bisogni specifici di ogni territorio.