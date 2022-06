Croce Rossa Casatenovo: tre giorni di festa per celebrare i primi 30 anni

Domenica si terranno le premiazioni dei volontari della Croce Rossa Casatenovo

La festa si svolgerà alla scuola La traccia a Maresso

CASATENOVO – Torna dopo due anni di sosta a causa della pandemia la tradizionale festa organizzata dai Volontari del Comitato Croce Rossa Italiana di Casatenovo, il sodalizio con sede a Barzanò che quest’anno celebra i 30 anni di attività.

Nuova la location – la festa si terrà a Maresso di Missaglia, presso la scuola “La Traccia” di via Don Gnocchi 6 – ma invariati alcuni elementi che la contraddistinguono quali la buona musica, le attività per i più piccoli e l’ottima cucina. Da venerdì 10 a domenica 12 giugno sarà possibile cenare (a partire dalle 19) presso il ristorante accompagnati da dell’ottima musica (inizio dei concerti previsto per le 21): venerdì 10 giugno i Sux90, sabato 11 giugno la Rufus Band e domenica 12 i Blues Revenge. Inoltre, nella giornata di domenica 12 giugno sarà possibile pranzare a partire dalle 12. L’incasso della festa sarà destinato alle molteplici attività che vedono impegnati i Volontari Croce Rossa durante tutto l’anno.

La giornata di domenica prenderà avvio alle 10.30 con la tradizionale consegna di una targa di ringraziamento ai Volontari per i 10, 15, 20, 25 e 30 anni di servizio presso il Gruppo di Casatenovo.

A partire dalle 14 spazio ai più piccoli per i quali saranno organizzate alcune attività e alle 16 la merenda. Alle 15, per genitori, nonni e per tutti coloro i quali vogliono imparare come comportarsi in caso di disostruzione pediatrica o arresto cardio-circolatorio è prevista una lezione tenuta a cura degli istruttori del Comitato.

Durante la giornata di domenica, inoltre, grazie all’Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo) sarà possibile procedere gratuitamente alla tipizzazione.