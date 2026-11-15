Croce Rossa, il presidente nazionale in visita a Casatenovo: si progetta la nuova sede

Ieri l’incontro con il presidente nazionale Rosario Valastro e i sindaci del territorio. Il presidente della CRI di Casatenovo Colombo annuncia le priorità per il 2027

218 volontari, servizi di emergenza, trasporti sanitari e assistenza alle persone sole. Il Comitato della Croce Rossa di Casatenovo traccia il bilancio delle attività e prepara una nuova sfida: costruire una sede al servizio della comunità

CASATENOVO – Il rafforzamento dei servizi sul territorio, il sostegno alle persone più fragili e un progetto ambizioso per il futuro: la realizzazione di una nuova sede. Sono le principali direttrici lungo le quali si muove il Comitato della Croce Rossa Italiana di Casatenovo, che sabato 14 novembre ha accolto il presidente nazionale Rosario Maria Gianluca Valastro, in visita in Lombardia per incontrare volontari, istituzioni e realtà territoriali dell’associazione.

L’appuntamento si è svolto negli ambienti di via Leonardo 36, a Barzanò, dove Valastro ha incontrato le volontarie e i volontari del Comitato e i rappresentanti delle istituzioni locali. Presenti anche il presidente regionale della Croce Rossa Italiana Maurizio Bonomi, il sindaco di Casatenovo Filippo Galbiati, il consigliere provinciale Stefano Simonetti, diversi sindaci dei Comuni del territorio, oltre alle autorità civili e militari. Un’occasione per fare il punto sulle attività svolte, sui servizi rivolti alla popolazione e sulle prospettive future. A tracciare il bilancio è stato il presidente del Comitato casatese, Corrado Colombo, che ha sottolineato il valore di una realtà ormai radicata nelle comunità locali e diventata un interlocutore importante per le amministrazioni pubbliche.

“È un bellissimo momento per il Comitato di Casatenovo, nel quale la dimensione locale incontra per la prima volta quella nazionale”, ha esordito Colombo, evidenziando come la presenza delle autorità rappresenti un riconoscimento del ruolo della Croce Rossa Italiana e della sua affidabilità nei rapporti con la pubblica amministrazione.

In oltre 30 anni di attività, il Comitato si è progressivamente affermato come partner delle comunità locali, grazie alla capacità di integrarsi nei servizi essenziali, operando con trasparenza, rispetto delle normative e tempestività negli interventi.

Accanto al servizio di emergenza-urgenza, quello che maggiormente identifica la Croce Rossa nell’immaginario collettivo, negli anni si sono sviluppate numerose attività dedicate alle persone più vulnerabili. Tra queste, il trasporto dei pazienti nefropatici verso i centri di dialisi: nel corso del 2026, il servizio ha raggiunto, nel momento di maggiore necessità, 27 persone, accompagnate nei tre centri di dialisi del territorio.

Un’attività quotidiana che coinvolge volontari e dipendenti, impegnati nelle diverse fasce orarie per garantire gli spostamenti e offrire, insieme all’assistenza, anche un momento di vicinanza umana. Un rapporto che nel tempo può diventare particolarmente stretto, tanto da assumere tratti quasi familiari. “Ogni volta che una persona va avanti rimane la sensazione positiva di aver fatto tutto quanto possibile per regalarle un momento di leggerezza”, ha ricordato Colombo.

Di recente è partito anche il progetto Contatto, attraverso il quale i volontari del gruppo sociale fanno visita, in giorni e orari prestabiliti, alle persone anziane e vulnerabili del territorio. Gli interventi vengono organizzati su indicazione degli assistenti sociali dei Comuni e si svolgono nel completo anonimato.

Un servizio che, come ha spiegato il presidente, comporta un forte impegno anche sul piano umano. Colombo ha richiamato le parole del procuratore Nicola Gratteri, contenute nel discorso “Andate a trovare i vecchi”, invitando a riflettere sull’importanza della vicinanza alle persone sole: “State dieci minuti davanti al letto di un vecchio che non parla da giorni. Quello non è solo un atto di generosità, ma vi aiuta a formarvi, vi aiuta a crescere, vi forgia e vi fa capire la durezza della vita”.

Parole che, secondo Colombo, ritornano nelle esperienze raccontate dalle volontarie al termine delle visite domiciliari, soprattutto quando emergono situazioni di particolare difficoltà.

L’impegno sociale si traduce anche nel sostegno alimentare: il Comitato contribuisce infatti a soddisfare il fabbisogno di 60 famiglie del territorio. Un dato che, pur riferito a un numero limitato in termini assoluti, assume un significato rilevante in un’area come quella lecchese, tradizionalmente considerata benestante.

Prosegue inoltre il lavoro con i giovani, con attività di sensibilizzazione e formazione che stanno aumentando soprattutto nelle scuole. Sul fronte della prevenzione, ogni mese vengono organizzati incontri dedicati alle manovre di disostruzione pediatrica, con l’obiettivo di mettere i genitori nelle condizioni di affrontare eventuali situazioni di emergenza in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Il Comitato è attivo anche nella formazione sulla sicurezza nelle aziende private, secondo quanto previsto dalla normativa, e ha visto crescere recentemente l’interesse verso i Corpi ausiliari delle Forze armate. Al suo interno sono presenti due crocerossine, una sorella e tre militari.

Non manca l’attività di assistenza durante gli eventi sportivi, sia a livello locale sia nazionale, anche attraverso la collaborazione con altri Comitati. Un esempio concreto del principio di unità che guida la Croce Rossa: collaborare e sostenersi reciprocamente, nel rispetto delle competenze territoriali.

Anche nelle recenti emergenze che hanno colpito il territorio, provocando danni alle strutture e alla popolazione, il gruppo emergenze si è attivato rapidamente per garantire una prima risposta. Pur senza disporre di attrezzature specializzate, i volontari hanno assicurato la propria presenza durante la notte nei luoghi interessati, intervenendo a sostegno di chi aveva bisogno.

Il Comitato può contare oggi su 218 volontarie e volontari, una presenza significativa per il Casatese, ma non ancora sufficiente a rispondere a tutte le richieste di servizio. Per questo, nel corso del prossimo anno, saranno esplorate nuove modalità di partecipazione, tra cui il volontariato a progetto, con l’obiettivo di ampliare la base associativa e coinvolgere ulteriormente la popolazione.

Un’esperienza positiva è già arrivata dalla sperimentazione, sotto la supervisione del Comitato regionale, di corsi di accesso concentrati in un solo fine settimana. La formula potrà affiancare nel 2027 i tradizionali percorsi di ingresso già programmati.

Fondamentale anche il contributo dei dipendenti, la cui presenza durante gli orari lavorativi dei volontari permette di garantire continuità ai servizi. Negli ultimi due anni il personale è aumentato e un ulteriore rafforzamento sarà necessario per affrontare le nuove esigenze operative.

Guardando al 2027, Colombo ha indicato due obiettivi prioritari. Il primo riguarda la creazione di uno strumento economico riconosciuto a livello sovracomunale, destinato a raccogliere donazioni per la realizzazione della nuova sede. L’intenzione è offrire ai donatori un percorso trasparente e tracciabile, con la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Il secondo obiettivo sarà avviare la progettazione della nuova casa del Comitato, che dovrà rispondere a criteri di sostenibilità, attenzione all’ambiente e flessibilità degli spazi, mantenendo al tempo stesso un equilibrio con le disponibilità finanziarie dell’associazione.

Colombo ha ricordato che il Comitato dispone di una solida base economica, costruita nel corso degli anni e tale da garantirgli credibilità anche sul mercato finanziario. Un patrimonio che, ha sottolineato, è soprattutto il risultato del lavoro delle volontarie e dei volontari.

La nuova sede viene considerata non soltanto una necessità organizzativa, ma un presidio per l’intera comunità. L’obiettivo è che possa diventare un punto di riferimento per tutti, offrendo una prima risposta alle esigenze delle persone fragili e non solo.

In chiusura, il presidente ha ribadito lo stato di salute del Comitato e la collaborazione costante con le strutture regionali e nazionali della Croce Rossa, ringraziando chi sostiene quotidianamente l’attività dell’associazione.

“Essere oggi volontario e dipendente della Croce Rossa Italiana è sempre più un modo di intendere la vita, fatto di aiuto al prossimo a tutto tondo, sempre più specializzato e rispondente all’apparato normativo nazionale”, ha affermato Colombo, concludendo il proprio intervento con un ringraziamento a tutte le persone impegnate nel Comitato: “Care volontarie e cari volontari, grazie di cuore. Evviva la Croce Rossa Italiana”.

La visita di Casatenovo si inserisce nel programma lombardo del presidente nazionale Rosario Valastro, impegnato dal 13 al 15 novembre in una serie di incontri con i Comitati territoriali e le autorità regionali. Il tour era iniziato venerdì a Milano, con l’incontro con il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a Palazzo Lombardia, per proseguire a Gallarate e Varese. Dopo Casatenovo, il programma ha previsto le tappe al Comitato CRI Garda Bresciano e a quello della Valle Camonica. Domenica 15 novembre sono in calendario gli ultimi appuntamenti a San Donato Milanese, Area Sud Milanese, Crema e Lodigiano Ovest.