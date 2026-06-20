Cuccioli e prime interazioni con gli altri cani: a Merate un incontro gratuito

Giovedì 25 giugno alle 20.30 l’incontro organizzato dagli Amici di Ceci sarà disponibile sia online che in presenza

Il corso è rivolto ai proprietari di cani fino a un anno di età e a chi sta pensando di adottare un cucciolo

MERATE – La socializzazione del cucciolo è una fase fondamentale nella crescita del cane, ma spesso viene affrontata in modo superficiale o con convinzioni errate. Per aiutare proprietari e futuri adottanti a orientarsi meglio, l’asilo per cani Gli Amici di Ceci propone un incontro teorico gratuito dedicato alle prime interazioni tra i cani. L’appuntamento è in programma giovedì 25 giugno alle 20.30 e sarà possibile seguirlo sia online sia in presenza nella sede della struttura di Merate.

Il corso, intitolato “Socializzazione del cucciolo“, è rivolto a chi sta pensando di adottare un cane o a chi ne possiede uno fino all’anno di età. A guidare l’incontro sarà Cecilia Sala, titolare dell’asilo per cani meratese, che quotidianamente si occupa di percorsi di socializzazione.

Nel corso della serata verranno affrontati temi legati alla gestione degli incontri con gli altri cani, al gioco tra cuccioli, alle interazioni con i simili e alle situazioni più frequenti che i proprietari si trovano ad affrontare, dagli incontri al guinzaglio alle aree cani, fino al caso di un cane libero che si avvicina. Si parlerà inoltre di timidezza, esuberanza e della delicata fase dell’adolescenza cinofila.

“Nel nostro asilo ci occupiamo ogni giorno di socializzazione – spiega Cecilia Sala –. La socializzazione non significa semplicemente far giocare i cuccioli tra loro, ma aiutarli ad accrescere le proprie competenze attraverso esperienze mirate, controllate e adatte alle caratteristiche di ciascuno. Non tutti i cani sono uguali: ognuno ha il proprio carattere e deve essere accompagnato nel modo giusto”.

Secondo la responsabile degli Amici di Ceci, uno degli errori più diffusi è ritenere sufficiente il periodo trascorso dal cucciolo con la madre e i fratelli per garantire una corretta capacità di relazione con gli altri cani. “Non è vero che ‘tanto è stato due mesi con i fratelli ed è a posto così’. Il cucciolo ha bisogno di interagire in modo corretto e controllato con i suoi simili. Spesso vediamo cani con pochissime interazioni o, al contrario, con esperienze troppo intense e mal gestite. Il rischio è che crescendo sviluppino paura, eccessiva esuberanza o comportamenti problematici nei confronti degli altri cani”.

Molte criticità emergono intorno agli 8-9 mesi, quando il cane entra nella fase dell’adolescenza. “Purtroppo tante volte i cani arrivano da noi quando ormai è tardi – racconta Cecilia Sala –. Ci capita di vedere cuccioli terrorizzati dagli altri cani oppure così esuberanti da non riuscire a controllarsi. In realtà dobbiamo fare un passo indietro: conoscere le fasi di sviluppo del cucciolo, imparare a leggere i suoi segnali e capire davvero di cosa ha bisogno”.

L’obiettivo del corso è offrire una prima introduzione a un tema ampio e complesso, fornendo indicazioni pratiche e strumenti utili per osservare meglio il proprio cane e affrontare con maggiore consapevolezza le prime esperienze sociali. “Troppo spesso vediamo i cuccioli come piccoli orsacchiotti – conclude Cecilia Sala –. Ci inteneriscono, li coccoliamo, ma non sempre ci rendiamo conto se li stiamo davvero educando e se stiamo facendo la cosa giusta per loro. Crescono molto più in fretta di quanto pensiamo e quello che vivono nei primi mesi può influenzare il loro modo di stare nel mondo anche da adulti”.

L’incontro del 25 giugno rappresenta il primo appuntamento di un percorso più ampio: da settembre sono infatti previsti altri incontri dedicati alla crescita dei cuccioli e alla gestione delle prime fasi della loro vita.