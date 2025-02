Cure palliative, grande partecipazione al corso per volontari con la Fabio Sassi

Il corso si sta svolgendo presso l’oratorio di Airuno

Un’opportunità unica per chi desidera avvicinarsi al mondo delle cure palliative e acquisire le competenze necessarie per supportare malati e famiglie

MERATE – Con grande entusiasmo e partecipazione ha preso il via il nuovo corso base di formazione per volontari in cure palliative promosso dall’associazione Fabio Sassi OdV. Ancora una volta, il territorio ha dimostrato una forte sensibilità nei confronti del tema dell’accompagnamento e del supporto alle persone fragili, con numerose adesioni che testimoniano il desiderio di mettersi in gioco.

Il percorso formativo, completamente gratuito, si svolge presso l’Oratorio di Airuno (Via Postale Vecchia 24). Gli incontri si tengono il martedì sera dalle 20.30 alle 22.30 e culmineranno con una sessione conclusiva sabato 5 aprile. Il corso offre un’opportunità unica per chi desidera avvicinarsi al mondo delle cure palliative e acquisire le competenze necessarie per supportare malati e famiglie in momenti di particolare fragilità, mettendo a disposizione le proprie capacità nei diversi ambiti in cui l’associazione è attiva.

Il programma prevede un’ampia formazione teorica e pratica, con il contributo di esperti del settore e volontari con esperienza.

Tra i temi trattati, trovano spazio la storia e la filosofia delle cure palliative, il ruolo del volontario, la gestione dei bisogni psicologici e sociali, oltre ad aspetti bioetici e relazionali e spirituali.

“Questo corso rappresenta un’opportunità per avvicinarsi con cuore e competenza a chi vive situazioni di grande fragilità. I volontari sono il cuore pulsante della nostra missione e un sostegno prezioso per i malati e le loro famiglie”, ha dichiarato Annamaria Gandolfi, responsabile della Gestione Volontari.

Nonostante il corso sia già iniziato, le iscrizioni sono ancora aperte per chi desidera unirsi a questo percorso. Per partecipare è infatti necessario frequentare almeno sette incontri. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Associazione al numero 039 9945222 o al numero 039 9900871, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 oppure scrivere a volontari@fabiosassi.it