Da Assisi a Merate: domenica l’arrivo in oratorio della fiaccolata

41 gli adolescenti coinvolti in questa bellissima esperienza, affiancata da 14 volontari tra autisti e cuochi

L’arrivo è previsto per domenica mattina in oratorio per la messa che sancirà l’inizio dell’anno oratoriano

MERATE – L’arrivo a Merate è previsto per domani, domenica 6 settembre, per la messa delle 10.30 che sancirà ufficialmente l’avvio dell’anno oratoriano 2026 – 27. E’ partita mercoledì mattina, 2 settembre, quest’anno da Assisi, luogo scelto in omaggio agli 800 anni dalla morte di San Francesco, la fiaccolata che, ormai da 28 anni a questa parte, rappresenta l’evento che coincide con la ripresa delle attività dell’oratorio dopo la pausa estiva.

“Quest’anno siamo voluti partire da Assisi, dove Francesco ha annunciato il Vangelo per ricordare questa grandissima figura di Santo” commenta il coadiutore dell’oratorio don Davide Serra che ha accompagnato i 41 adolescenti che hanno deciso di vivere questa esperienza, unica e intensa.

Insieme a loro, 14 volontari tra autisti e cuochi, al loro fianco in un’impresa, dove la fatica di percorrere ogni giorno, anche di notte, chilometri dietro chilometri, è ripagata dalla bellezza di stare insieme e condividere con entusiasmo un’esperienza ricca e coinvolgente, anche a livello spirituale.

L’arrivo della fiaccolata, a cui si uniranno poi i ragazzi delle scuole medie e, negli ultimi chilometri, anche i bambini più piccoli delle elementari, è previsto per domenica mattina in oratorio. Ad attendere i tedofori ci sarà l’intera comunità dell’oratorio di San Giovanni Bosco e San Filippo Neri.