Da sacerdote a infermiere, la storia di Don Giuseppe Morstabilini

44 anni, nativo di Cassago Brianza, Don Giuseppe ha studiato da infermiere prima di entrare in Seminario

Dallo scorso 28 marzo è in servizio presso l’Ospedale di Busto Arsizio: “Vorrei portare un messaggio di speranza”

CASSAGO BRIANZA – Da don a infermiere, un aiuto in prima fila negli ospedali alle prese con l’emergenza Coronavirus. La storia, riportata da chiesadimilano.it, è di Don Giuseppe Morstabilini, 44 anni, originario di Cassago Brianza e residente in parrocchia a Samarate.

Alle spalle, come raccontato, Don Giuseppe ha una formazione da infermiere professionale, acquisita prima di entrare in Seminario: nello specifico il don ha studiato all’Ospedale di Merate e lavorato al Valduce di Como.

Vista l’emergenza sanitaria in corso ha deciso di rendersi utile in prima fila non appena rientrato da Dublino, dove si era recato a novembre dello scorso anno per studiare la lingua inglese in vista di un viaggio in Africa.

Dopo il suo rientro, anticipato a causa del Coronavirus, e le due settimane di quarantena, il don si è confrontato con il Vicario Generale Mons. Agnesi e, ottenuto il ‘via libera’, ha contattato l’Ospedale di Busto Arsizio dove ha preso servizio come infermiere sabato scorso, 28 marzo. “Il mio obiettivo? Spero di portare un segno di speranza”.