Dalla Fondazione comunitaria del Lecchese 100mila euro per l’Hospice Il Nespolo

Il contributo andrà a finanziare il progetto “Un’altra luce, lo stesso orizzonte”

L’intervento, promosso dalla Fabio Sassi per l’Hospice il Nespolo, è stato selezionato tra quelli presentati nel bando degli ex Emblematici provinciali

MERATE / AIRUNO – Il progetto “Un’altra luce, lo stesso orizzonte” presentato dalla Fabio Sassi per l’Hospice Il Nespolo di Airuno è stato selezionato tra i vincitori del bando “Progetti per la Comunità Lecchese”, il nuovo dispositivo promosso dalla Fondazione comunitaria del Lecchese che dal 2025 sostituisce gli Emblematici Provinciali.

Il sodalizio, guidato da Giancarlo Ferrario, ha infatti ottenuto un contributo di 100.000 euro per l’intervento dedicato alla manutenzione straordinaria e al rifacimento dei serramenti dell’Hospice Il Nespolo di Airuno. Lavori significativi e non più differibili nel tempo, mirati a migliorare l’efficientamento energetico della struttura e a garantire ambienti ancora più confortevoli per pazienti e famiglie.

La notizia del contributo giunto dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese è stata accolta con profonda soddisfazione e gratitudine dalla Fabio Sassi. “Per noi è molto più di un sostegno economico: è un riconoscimento concreto del valore dell’Hospice Il Nespolo e dell’impegno che da oltre trent’anni la nostra associazione porta avanti con dedizione e responsabilità” le parole di Ferrario, la cui associazione aveva dato vita alcuni mesi fa a una raccolta fondi per sostenere l’importante progetto di ammodernamento dell’Hospice che ha sede ad Airuno. “La decisione della Fondazione Comunitaria del Lecchese ci permette di avviare un intervento atteso da tempo, che avrà un impatto diretto sulla qualità degli spazi vissuti quotidianamente nei momenti più delicati della vita – aggiunge Ferrario -. Siamo profondamente grati alla Fondazione e a tutti coloro che ci aiuteranno nella raccolta fondi che accompagnerà il progetto: è un gesto che rafforza il senso di comunità e ci ricorda che prendersi cura è sempre un’azione condivisa”.

Nel corso degli anni l’Hospice Il Nespolo è diventato un punto di riferimento per tutto il territorio. Dal 2002 l’Associazione Fabio Sassi ha accolto circa 5.800 persone, di cui 285 nel solo 2024, garantendo 3.794 giornate di degenza.

Cifre dietro le quali si nascondono storie, valori, professionalità, come sottolinea Marisa Corradini, vicepresidente dell’associazione: “Oltre 200 volontari offrono ogni anno più di 24.000 ore del proprio tempo per sostenere pazienti e famiglie, dentro e fuori l’Hospice. L’intervento sui serramenti non è solo un’opera strutturale: è un modo concreto per migliorare la qualità dell’accoglienza e per restare fedeli alla nostra missione, che mette al centro la dignità della persona anche nel fine vita. Ringraziamo la Fondazione Comunitaria del Lecchese per aver creduto nel nostro progetto e per averci dato l’opportunità di continuare a costruire, insieme, una comunità attenta alla fragilità”.