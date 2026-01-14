Dalla settimana del successo formativo ai Greppi Days: al centro sempre gli studenti

Iniziano oggi, mercoledì 14 gennaio, i Greppi Days

Una settimana di incontri, approfondimenti e laboratori ideata per trasformare il recupero degli apprendimenti in un’occasione di potenziamento delle competenze degli studenti

MONTICELLO – E’ il fiore all’occhiello dell’istituto Greppi che, sulla settimana del successo formativo, ha sempre creduto molto, riuscendo, ogni volta, a confezionare una serie di attività interdisciplinari, interessanti e stimolanti.

Una proposta condvisa a tal punto da farla diventare… niente meno che i Greppi Days, i giorni del Greppi, testimoniando come questa settimana, costruita su laboratori, seminari, tornei sportivi, momenti musicali, approfondimenti su temi dell’attualità, rappresentino la cifra distintiva dell’istituto superiore statale nato nell’ormai lontano settembre del 1974 come Itc e sede staccata del VI ITC di Milano.

Una scuola convinta che la necessità di recuperare i debiti formativi dopo il primo quadrimestre debba andar di pari passo con il dovere di offrire attività di potenziamento, recupero e approfondimento per gli studenti per affiancare alle nozioni le competenze fondamentali per garantire a tutti una formazione completa e inclusiva.

Una scuola che ha nel Dna la voglia di sperimentare e di distinguersi, mettendo sempre al centro della proposta didattica e formativa gli studenti, cuore pulsante del plesso. A questa bella realtà, intorno alla quale gravitano oltre mille studenti, a cui si aggiungono i docenti e i collaboratori scolastici, daremo da oggi, mercoledì 14 gennaio fino a mercoledì 20 gennaio, risalto con una rubrica ad hoc nata dalla collaborazione con un team di docenti (e il placet del dirigente scolastico Dario Maria Crippa) cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti.