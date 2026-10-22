Dall’idea alla stampa 3D: laboratorio gratuito per i giovani a Merate

L’iniziativa è rivolta ai ragazzi dai 14 ai 34 anni

Il laboratorio gratuito di modellazione e stampa 3 D si svolgerà venerdì 20 novembre

MERATE – Hai un’idea e vorresti trasformarla in un oggetto concreto? Piazza L’Idea propone un laboratorio gratuito di modellazione e stampa 3D, rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 34 anni, per avvicinarsi al mondo della fabbricazione digitale attraverso un’esperienza pratica e creativa.

L’appuntamento è in programma venerdì 20 novembre, dalle 17 alle 19, allo Spazio Giovani Area Cazzaniga, in via Don C. Cazzaniga 1B a Merate. A condurre l’attività sarà Mattia Sacheli, che guiderà i partecipanti alla scoperta delle potenzialità della stampa tridimensionale.

Durante il laboratorio sarà possibile imparare a progettare un semplice oggetto in 3D e a impostare i parametri necessari per stamparlo, sperimentando così le diverse fasi che permettono di trasformare un’idea in un prodotto concreto.

L’iniziativa è gratuita e non richiede competenze pregresse: un’occasione per mettersi alla prova, sviluppare la creatività e scoprire nuove tecnologie in un contesto accessibile e partecipativo.

Per partecipare è necessario iscriversi attraverso il modulo online. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito piazzalidea.it.