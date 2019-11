Delirio treni: ritardi e cancellazioni sulla Milano – Lecco

Situazione difficile per molti pendolari alle prese con ritardi e cancellazioni

Un treno fermo tra Milano Porta Garibaldi e Greco Pirelli ha creato pesanti disagi e ripercussioni per tutti i convogli successivi

LECCO – Chi la sta vivendo parla di una situazione delirante, con ritardi, soppressioni e limitazioni alla circolazione che stanno mettendo nuovamente a dura prova la pazienza dei pendolari della linea Milano – Lecco. I disagi stanno interessando sia la stazione di Milano Centrale che quella di Porta Garibaldi. Tutto è iniziato, poco prima delle 16, a causa di un treno fermo in linea tra le stazioni di Milano Greco Pirelli e Milano Porta Garibaldi che ha rallentato la circolazione dei treni lungo l’intera tratta.

La stessa Trenord ha fatto sapere che, a causa di questo guasto, i treni previsti in partenza da Milano Porta Garibaldi diretti a Milano Greco Pirelli e Milano Centrale hanno subito ritardi, limitazioni e variazioni di percorso. La sala operativa di Trenord sta intervenendo con le modifiche sulla circolazione ferroviaria e sono inevitabili ripercussioni anche per alcuni treni ce stanno partendo in questo momento. Scusandoci per quanto avvenuto, informiamo che il treno 10862 è riuscito a retrocedere nella stazione di Milano Porta Garibaldi ed è stato immediatamente inviato in manutenzione per analizzare le cause del guasto e ripristinarne il corretto funzionamento”.

Ecco la situazione sulla linea Milano – Carnate – Lecco