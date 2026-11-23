Associazioni, istituzioni ed esperti a confronto all’auditorium Giusi Spezzaferri

Focus sui temi della famiglia, del lavoro, dello sport e del progetto di vita

MERATE – La disabilità affrontata attraverso le esperienze e le competenze di chi, ogni giorno, opera al fianco delle persone e delle loro famiglie. È stato questo il filo conduttore del convegno “La disabilità che cambia. Nuovi temi e nuove prospettive”, organizzato sabato mattina, 21 novembre, da Prospettive per Merate e dalla sezione meratese della Lega, che ha visto la partecipazione del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

L’incontro, ospitato all’auditorium Giusi Spezzaferri, si è trasformato in un’occasione di confronto con le associazioni e le realtà della Brianza meratese, chiamate a portare il proprio contributo su un tema che coinvolge numerosi ambiti della vita quotidiana: dalla famiglia al lavoro, dal territorio allo sport, fino al progetto di vita.

Dopo i saluti della vicesindaca di Merate Valeria Marinari, del capogruppo di Prospettive per Merate Massimo Panzeri e del sottosegretario regionale Mauro Piazza, si sono susseguiti gli interventi di Silvia Cornara, presidente dell’associazione Probabilità; Fulvio Beretta, presidente di Casa Amica; Maurizio Maggioni, presidente del Consiglio di rappresentanza dei sindaci dell’Asst di Lecco, dell’atleta paralimpico Kwadzo Klokpah e del medico Dario Perego. A chiudere gli interventi è stato Alessandro Vanotti, segretario della Lega di Merate.

Le conclusioni sono state affidate al ministro Locatelli, che ha illustrato l’attività del Governo in materia di disabilità. A moderare il convegno Paola Panzeri, avvocato e consigliere comunale di Prospettive per Merate.

Soddisfazione per la partecipazione e per il confronto emerso è stata espressa da Vanotti, che ha sottolineato l’importanza di iniziative capaci di mettere in dialogo istituzioni e associazioni.

“Crediamo che la politica debba partire proprio dall’ascolto, dalla valorizzazione delle competenze e dalla capacità di trasformare le esigenze delle persone in risposte concrete” ha dichiarato il segretario della Lega, rivendicando anche la scelta di istituire un Ministero dedicato alle Disabilità, affidato ad Alessandra Locatelli. Una scelta che, nelle parole di Vanotti, testimonia la volontà di dare centralità a una materia che riguarda la dignità, i diritti e le opportunità di tante persone e delle loro famiglie.