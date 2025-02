Disagio giovanile, spazio #QuindiciVentiquattro apre anche a Casatenovo

Il servizio per l’individuazione precoce del disagio giovanile è dedicato alla fascia 15-24 anni

#Quindiciventiquattro è a disposizione dei giovani a Villa Facchi

CASATENOVO – Aprirà mercoledì 5 marzo lo spazio #QuindiciVentiquattro a Casatenovo, il

nuovo servizio di integrazione socio-sanitaria per l’individuazione precoce del disagio giovanile, già sperimentato con successo a Lecco e a Merate.

L’iniziativa porta la firma di Asst Lecco, Ambito Distrettuale di Merate e Comune di Casatenovo che hanno individuato lo spazio all’interno del complesso di Villa Facchi.

Gli spazi #QuindiciVentiquattro si pongono come risposta alla necessità di individuare da subito le situazioni di disagio psicologico nei giovani di età compresa tra 15 e 24 anni prima che possa strutturarsi un disturbo psicopatologico o un disturbo importante da uso di sostanze; essi si configurano non solo come realtà ambulatoriale ma anche come luogo di raccolta della domanda di aiuto, che possa fungere da filtro per un corretto invio dei giovani ai servizi specialistici.

Attente valutazioni, infatti, hanno rilevato come l’accesso dei giovani ai servizi della psichiatria e del SerT sia spesso tardivo, in parte anche a causa dell’alta soglia di accessibilità che si lega talvolta allo stigma e talvolta a procedure sanitarie che rendono l’accesso filtrato o mediato da altre. Si è inoltre riscontrata negli anni la frequenza di invii inappropriati ai servizi con il conseguente re-invio ad altro servizio, elemento che nei giovani causa di frequente l’interruzione del rapporto terapeutico.

Più nel dettaglio, lo spazio #QuindiciVentiquattro verrà gestito da un’équipe costituita da psicologi dipendenti dell’Asst di Lecco con consolidata esperienza nel trattamento di adolescenti e giovani adulti afferenti a quattro servizi specifici: psichiatria, NPIA, SerD e Consultori Familiari.

Lo spazio #QuindiciVentiquattro sarà aperto al pubblico ogni martedì e venerdì pomeriggio, dalle 13 alle 17.

Sarà possibile accedere in modo diretto, liberamente e gratuitamente, chiedendo un appuntamento

attraverso la mail quindiciventiquattro.merate@asst-lecco.it o al numero 333 6163137 ricevendo in tempi brevi un appuntamento dall’équipe degli operatori.

“L’apertura dello spazio #QuindiciVentiquattro rappresenta per Casatenovo e per tutti i Comuni del casatese una delle chiavi d’accesso alla possibilità di continuare, stavolta con una forma più connotata come aiuto e sostegno, un dialogo proficuo con i giovani, iniziato con l’affidamento degli spazi di Villa Facchi, attraverso una modalità poco mediata e molto liberamente e responsabilmente gestita” ha puntualizzato con soddisfazione il sindaco Filippo Galbiati.

Gli ha fatto eco Fabio Crippa, Presidente dell’Ambito Distrettuale di Merate: “L’ampliamento anche sul casatese dello spazio #QuindiciVentiquattro, un’esperienza importante e significativa

che incrocia l’aspetto educativo con quello sociale e alcuni tratti di quello sanitario, costituisce un traguardo di rilievo per l’Ambito di Merate, perché risponde a un bisogno espresso da molti giovani del territorio. Esso rappresenta anche una chiara testimonianza delle reali potenzialità che la collaborazione tra Comuni e ASST può esprimere.”

Gianluca Peschi, Direttore Socio-Sanitario ASST Lecco ha aggiunto: “Ringrazio il Comune di Casatenovo per aver aderito al progetto #QuindiciVentiquattro già attivo con successo a

Lecco da sette anni. Il piano di sviluppo territoriale contribuirà ad ampliarlo ulteriormente, rafforzando la collaborazione con i comuni e l’Ambito Distrettuale di Merate. In un’ottica di territorializzazione degli interventi, l’apertura dello sportello #QuindiciVentiquattro rappresenta un supporto fondamentale per i ragazzi del territorio casatese che stanno incontrando difficoltà emotive, offrendo loro gli strumenti necessari per affrontarle”.

Infine, Vittorio Rigamonti, Direttore facente funzioni Struttura Complessa Psicologia Clinica Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze ASST Lecco: “La collaborazione tra ASST Lecco, Ambito Distrettuale di Merate e Comune di Casatenovo ha dato vita all’apertura dello sportello #QuindiciVentiquattro. Intervenire precocemente su un disturbo è fondamentale, e uno sportello come questo facilita l’accesso ai servizi. L’obiettivo è favorire l’accessibilità dei giovani all’offerta

psicologica, individuando tempestivamente eventuali disagi o disturbi e fornendo il percorso di cura più appropriato”.