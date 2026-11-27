Sedici interventi in undici Comuni per sostenere il commercio di vicinato, riqualificare gli spazi urbani e migliorare i servizi

Previsti anche 100mila euro per un bando rivolto direttamente alle imprese

MERATESE – Un finanziamento regionale di 520mila euro e il riconoscimento di Distretto di Eccellenza, unico in provincia di Lecco. È il risultato ottenuto dal Distretto del Commercio del Meratese nell’ambito del bando promosso da Regione Lombardia, la cui graduatoria è stata approvata con decreto del 23 novembre. Un riconoscimento che premia il progetto “Il Meratese che connette: commercio, servizi e luoghi riconoscibili” e il lavoro condiviso dalle undici Amministrazioni comunali aderenti.

La candidatura mette in campo un programma di investimenti che supera 1,35 milioni di euro, con sedici interventi in conto capitale distribuiti sul territorio, alcuni già conclusi o in fase di realizzazione e altri destinati a partire nei prossimi anni, fino al 2029. A questi si aggiungono 100mila euro destinati a un bando rivolto direttamente alle imprese del Distretto.

Tre interventi a Merate

A Merate sono previsti tre interventi. Il primo riguarda il potenziamento della connettività mobile nel centro storico attraverso un impianto DAS, per un valore di 172mila euro. Si aggiungono la valorizzazione illuminotecnica e architettonica del centro storico, con un investimento di 126mila euro, e la riqualificazione dell’area mercatale di piazza Don Minzoni, per 135mila euro.

Gli altri Comuni

Ad Airuno saranno installati tre totem multimediali outdoor, per un importo complessivo di 44.354,80 euro. A Cernusco Lombardone il programma comprende invece due interventi in piazza della Vittoria: la realizzazione di un’area di sosta e aggregazione, del valore di 20mila euro, e la riqualificazione dell’illuminazione e dei servizi per la mobilità sostenibile, con uno stanziamento di 30mila euro.

A Imbersago è previsto il potenziamento della videosorveglianza nelle aree commerciali e di sosta, per un investimento di 70mila euro. Due anche i progetti di Lomagna: il primo punta a potenziare i servizi elettrici dell’area mercatale attraverso il progetto “Mercato Smart”, per 37.053,53 euro; il secondo riguarda la sicurezza commerciale e il presidio delle centralità, con un importo di 43.198,98 euro.

A Osnago sono in programma l’installazione di tre totem multimediali nel centro, per 69mila euro, e il potenziamento della videosorveglianza a tutela delle attività commerciali, con un investimento di 76.009,66 euro.

A Montevecchia il progetto riguarda lo smart parking e la videoanalisi della sosta attraverso l’Intelligenza artificiale, per un valore di 182mila euro. Paderno d’Adda investirà invece 30mila euro nel potenziamento dei servizi elettrici dell’area mercatale di piazza Colnaghi.

A Robbiate sono previsti totem digitali informativi e interattivi per la valorizzazione del commercio locale, con uno stanziamento di 32.500 euro. A Verderio il progetto, del valore di 30.300 euro, punta a potenziare i servizi elettrici dell’area mercatale e degli spazi destinati agli eventi.

Infine, a Brivio sono destinati 70mila euro alla riqualificazione e al miglioramento dell’accessibilità del fabbricato storico CRAL sul lungofiume Adda.

Un investimento corposo

Il valore complessivo degli interventi in conto capitale ammonta a 1.167.416,97 euro. A questi si aggiungono 88.133,20 euro per le progettualità in parte corrente e i 100mila euro del bando destinato alle imprese. Il contributo regionale di 520mila euro coprirà circa il 42% degli investimenti in conto capitale, mentre la restante parte sarà sostenuta dalle Amministrazioni comunali.

Le risorse in parte corrente serviranno invece a sviluppare iniziative a sostegno del commercio locale, dalla formazione delle imprese alla promozione e all’animazione commerciale del territorio. Le modalità di utilizzo saranno definite nei prossimi mesi attraverso un percorso di confronto e condivisione con i commercianti.

Le Amministrazioni comunali esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto e ringraziano Regione Lombardia per il finanziamento riconosciuto. Il titolo di Distretto di Eccellenza rappresenta, sottolineano, un’importante opportunità per rafforzare la collaborazione tra i Comuni, sostenere le attività commerciali e continuare a investire nella vitalità dei centri urbani e nell’attrattività dell’intero Meratese.