Dolci di Natale e consegna dei regali a domicilio per sostenere la Cri di Merate

La Croce Rossa di Merate ha lanciato una raccolta fondi in vista delle festività di Natale

Per aiutare l’associazione è possibile prenotare dei panettoni o pandori oppure richiedere la visita di Babbo Natale con i doni la vigilia

MERATE – Un dolce di Natale per aiutare il Comitato di Merate della Croce Rossa Italiana. È una delle iniziative che l’associazione con sede a Olgiate Molgora, composta da solo personale volontario, ha organizzato per raccogliere fondi a supporto delle attività che svolge sul territorio meratese. Da oggi è infatti possibile prenotare un panettone o un pandoro il cui ricavato andrà al sodalizio per coprire i costi delle attività sanitarie e sociali in cui è impegnato tra cui il servizio di emergenza sanitaria in ambulanza, la distribuzione di alimenti alle persone in difficoltà economica, le attività di protezione civile e i trasporti sanitari.

Attraverso la pagina www.crimerate.it/sostienici/panettone si possono ordinare tre tipi di dolci natalizi, con contributi minimi da 10 a 15 euro, che potranno essere ritirati in alcuni mercatini di Natale a cui la Croce Rossa di Merate prenderà parte oppure direttamente nella sede dell’associazione a Olgiate Molgora. Sono disponibili un panettone classico Deluxe da un chilo con una confezione personalizzata CRI e una shopper natalizia, dei panettoni artigianali nelle varianti classica, al cioccolato e al pistacchio e un pandoro

artigianale. Questi ultimi dolci da forno sono realizzati dalla Pasticceria Pontiggia di Paderno d’Adda.

Anche le aziende potranno fare degli ordinativi superiori a dieci pezzi scrivendo all’indirizzo e-mail merate.giovani@lombardia.cri.it.

Per i più piccoli, il Comitato di Merate della Croce Rossa Italiana ha invece organizzato la consegna dei regali a domicilio la vigilia di Natale. Babbo Natale ha scelto proprio i volontari dell’associazione per farsi aiutare nella consegna dei doni ai bambini che abitano nel meratese. Nel pomeriggio di venerdì 24 dicembre, i volontari del gruppo Giovani, insieme a Babbo Natale in persona e ai suoi elfi, porteranno di casa in casa i pacchi regalo che saranno lasciati sabato 18 dicembre dalle 10 alle 18 nella sede di via Monte Rosa 10 a Olgiate Molgora. Per prenotare la consegna, con una donazione libera, è sufficiente

collegarsi alla pagina www.crimerate.it/sostienici/babbonatale.