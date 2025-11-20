Doppio appuntamento a Merate con la festa dell’albero

Venerdì 21 la piantumazione alla scuola primaria di via Montello mentre il 30 l’appuntamento aperto alla cittadinanza in via Allende

L’assessore Sesana: “Con la festa dell’albero ribadiamo l’impegno dell’Amministrazione verso la sostenibilità e l’incremento del verde urbano”

MERATE – Doppio appuntamento con la festa dell’albero, iniziativa promossa dall’assessorato all’Ambiente ed Ecologia per sensibilizzare la comunità sull’importanza del patrimonio verde urbano.

L’iniziativa si articola in due giornate dedicate alla piantumazione e alla cura degli alberi. Si comincia domani, venerdì 21 novembre, con l’appuntamento alla 10.30 alla scuola primaria di via Montello, dove avrà luogo la piantumazione del Frutteto Scolastico. “Con l’aiuto di giardinieri esperti, verranno piantumate 15 piante da frutto e ciascuna classe sarà impegnata nell’adozione e nella cura di un albero da frutto, trasformando lo spazio verde della scuola in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per l’educazione ambientale” spiega l’assessora Silvia Sesana.

Domenica 30 novembre avrà invece luogo l’appuntamento aperto alla cittadinanza con il ritrovo alle 11 al parco diffuso di via Allende. Qui verranno messe a dimora 50 piantine provenienti dal vivaio forestale, in collaborazione con i volontari.

“La Festa dell’Albero rappresenta un appuntamento cruciale per ribadire l’impegno dell’Amministrazione verso la sostenibilità e l’incremento del verde urbano. L’atto di piantare un albero è un investimento per la salute ecologica del nostro territorio e un messaggio educativo forte, specialmente per le nuove generazioni. Tutti i cittadini ed in particolare a bambini e bambine, ragazzi e ragazze che sono invitati ad unirsi all’iniziativa per piantate con le proprie mani le piantine e con la possibilità di portare e piantare la propria pianta” conclude Sesana.