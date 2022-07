Davide Gallasso, avvocato, classe 1971: “Da oggi ho l’onore di guidare per un anno il Distretto Rotary 2042”

I 14 Governatori hanno incontrato la presidente del Senato Casellati e hanno deposto una corona d’alloro al Milite Ignoto

ROMA – I Governatori dei 14 distretti italiani del Rotary International sono stati ricevuti nella giornata di giovedì a Roma, presso la sede del Senato, dal Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati. Hanno così portato il saluto della nuova presidente internazionale Jennifer Jones, prima donna a ricoprire questa carica nei 117 anni di storia dell’organizzazione.

Per il Distretto 2042 il nuovo governatore dell’anno rotariano 2022-2023 sarà Davide Gallasso del R.C. Merate Brianza che ha partecipato alla cerimonia di deposizione di una corona di alloro al Sacello del Milite Ignoto, all’Altare della Patria insieme a tutti i Governatori italiani.

“L’incontro al Senato è un chiaro riconoscimento del valore dell’attività di servizio rotariana e rappresenta un segno di vicinanza delle Istituzioni Pubbliche al Rotary a sigillo della fattiva collaborazione nel comune interesse per il bene della nostro paese – ha commentato Davide Gallasso, Governatore Distretto Rotary 2042 – Da oggi ho l’onore di guidare per un anno il Distretto Rotary 2042 e l’incontro con la Presidente del Senato riconferma il ruolo chiaro della nostra organizzazione spingendoci a incrementare, se possibile, ancor di più le nostre azioni progettuali per il bene comune. Il tema “Imagine Rotary” è il leit motiv dell’anno: è un messaggio decisamente nuovo, stimolante, aperto, che ci ispira a sognare in grande, a immaginare il futuro del Rotary e, al tempo stesso, il mondo che vogliamo nel futuro e che noi rotariani dobbiamo contribuire a creare”.