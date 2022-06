E…State a Merate: buona la prima. In tanti al debutto all’area Cazzaniga

Primo appuntamento di E…State a Merate sabato sera con lo spettacolo musicale di Musicarte- Lab

La rassegna è promossa dalla Pro Loco insieme a diverse associazione: prossima serata il 23 giugno con Bimbi in piazza

MERATE – Buona partecipazione di pubblico sabato sera al primo appuntamento di E… State a Merate, la rassegna promosso dalla Pro Loco insieme a La nostra mela e altre associazioni del territorio per animare e rendere viva la città in queste prime settimane di estate.

Il nutrito calendario di iniziative (sei appuntamenti al giovedì sera con lo shopping sotto le stelle e cinque eventi, nel fine settimana, realizzati grazie alla collaborazione con gli Amis Di Pumpier e Sineresi), è stato aperto nel fine settimana dallo spettacolo musicale, ospitato nell’anfiteatro dell’area Cazzaniga, “Rock Experience (Get Back)” con gli allievi dell’associazione Musicarte-Lab.

Prossimo appuntamento giovedì 23 giugno con la serata Bimbi in Piazza dedicata ai più piccoli (qui l’articolo sull’intera rassegna). Per l’occasione il centro storico si trasformerà in un salotto a dimensione di bambini con il trucca bimbi, l’angolo di lettura animata e i giochi di una volta in legno. Non mancherà la musica a far da sottofondo ed è prevista anche l’esibizione di una scuola di danza con tutti i suoi allievi.