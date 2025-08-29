E’ tutto pronto per la festa di Brivio: grande attesa per i fuochi d’artificio il 21

Ricco e nutrito il programma di attività predisposto per la festa di Brivio

Il momento clou è rappresentato domenica 21 settembre dal grande spettacolo pirotecnico

BRIVIO – E’ uno degli appuntamenti più attesi del territorio, quello che sancisce definitivamente la fine dell’estate e la ripresa, a pieno ritmo, delle attività lavorative, scolastiche e sportive. E’ partito ormai il conto alla rovescia per la festa di Brivio, tradizionale manifestazione che, in occasione della ricorrenza della Beata Vergine Addolorata, unisce momenti sacri e iniziative profane nel nome della condivisione e della partecipazione.

Il ricco e nutrito programma di eventi, stilato dalla Pro Loco insieme alle associazioni e all’amministrazione comunale, si apre sabato 6 settembre con la Brivio Run, corsa podistica giunta alla quarta edizione, capace di convogliare sul lungofiume appassionati sportivi e amatori. Il giorno successivo, domenica 7 settembre, si terrà invece la 15esima edizione del Festival dello Sport, collaudata manifestazione che offre la possibilità, soprattutto ai più piccoli, di cimentarsi con diverse pratiche sportive. Alle 11 verrà inoltre esposta la statua della Madonna Addolorata, sancendo così l’apertura solenne della festa.

Sabato 13 settembre sarà invece il debutto di Brivio DiVino, degustazione dei vini e prodotti locali dalle 10 alle 22 mentre alle 20.30 si terrà a spasso per Brivio by night, visita guidata al patrimonio artistico del borgo a cura del professor Lorenzo Cantini. Il ritrovo è fissato al Palazzo Comunale. Domenica 14 invece piazza Frigerio sarà animata e colorata dai giochi di una volta.

I festeggiamenti entreranno nel vivo la settimana successiva con l’inizio del triduo di preparazione giovedì 18 settembre. Alle 21.15 verrà inaugurata la 25esima edizione della mostra fotopittorica a cura della commissione cultura del Comune. A seguire buffet dell’artista.

Venerdì 19 settembre serata musicale con Dandy e Sabrina mentre sabato 20 settembre alle 10 si terranno le premiazioni del concorso Festa di Brivio riservato alle scuole primarie. Alle 21 concerto live.

La giornata clou è fissata per domenica 21 settembre con la messa alle 11 seguita alle 15 dai vespri e dalla processione con la statua della Madonna. Al 17.30 concerto della banda e alle 21 grande spettacolo pirotecnico sull’Adda seguito alle 22 dalla serata dance Dj. In caso di maltempo i fuochi verranno rimandati al 28 settembre.

Da non perdere, lunedì 22 settembre, la cuccagna sul fiume alle 14, seguita dalla tombolata per bambini e giochi in piazza alle 15 in piazza Frigerio. Sabato 27 spazio a un altro appuntamento della tradizione con il 30esimo trofeo Topolino, gara di pesca sportiva riservata ai ragazzi dai 6 ai 13 anni. Infine, domenica 28 settembre, bancarelle sul fiume Adda per tutta la giornata e in serata spettacolo con estrazione della lotteria e premiazione della cuccagna sul fiume.