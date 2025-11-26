Eccellenza formativa a Salisburgo: studenti del Greppi in Erasmus+

L’esperienza formativa si è tenuta a ottobre e ha coinvolto 15 studenti e 2 docenti

MONTICELLO BRIANZA – Riceviamo e pubblichiamo una ricca e preziosa testimonianza dell’esperienza formativa a Salisburgo vissuta da alcuni studenti dell’istituto Greppi insieme a due docenti nell’ambito del programma di studi Erasmus +.

Dal 13 al 19 ottobre quindici studenti e due docenti dell’Istituto Greppi hanno partecipato all’esperienza Erasmus a Salisburgo. Un viaggio che ha combinato un’immersione nella storia e nella conoscenza della città con un’esperienza formativa, insieme a docenti e alunni della Tourismusschule Klessheim.

Salisburgo ha confermato in pieno la sua fama: una città ricca di storia, di architettura

barocca e famosa per il suo legame con la musica, in particolare grazie al compositore

Wolfgang Amadeus Mozart, di cui è la città natale. Il suo centro storico, dichiarato

Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, è dominato dalla possente fortezza di

Hohensalzburg, che veglia sull’intera area urbana.

L’esperienza Erasmus ha previsto uno scambio culturale con la Tourismusschule Klessheim, un’istituzione di fama nazionale nel settore turistico-alberghiero. La scuola colpisce fin dal primo istante: di recente costruzione, è considerata una delle strutture scolastiche più moderne dell’Austria, con un design che privilegia l’utilizzo di materiali sostenibili.

L’offerta formativa è focalizzata sull’ospitalità e sull’imprenditoria, supportata da strutture

innovative: cucine e bar dimostrativi e professionali, un’area eventi multifunzionale, aule

didattiche dotate di LIM. Un elemento distintivo è la prassi che prevede un’aula

personalizzata per ogni docente, un dettaglio che riflette la cura per la didattica. Anche gli

spazi comuni, come l’ampia aula docenti dotata di cucina e la presenza di spazi relax a

disposizione degli studenti, trasmettono un senso di comunità e benessere.

L’istituto richiede inoltre un preciso dress code (pantaloni e scarpe nere, camicia bianca), che prepara i ragazzi al rigore formale del settore dell’ospitalità.

L’integrazione con la realtà scolastica austriaca è stata immediata e proficua.

Il primo giorno è stato dedicato alla conoscenza reciproca: gli studenti del Greppi sono

stati accolti calorosamente dalla preside, la Sig.ra Tischler, che li ha sorpresi salutandoli in

italiano. Dopo le attività di ice-breaking, sono stati gli stessi studenti austriaci a guidare il

gruppo in un tour completo della scuola, illustrando i vari ambienti sfoggiando un ottimo

italiano.

Successivamente, è toccato ai ragazzi italiani presentare le tradizioni, i luoghi e la storia

della scuola e del loro territorio. La giornata si è conclusa con una visita guidata del centro

di Salisburgo, durante la quale gli studenti austriaci, supportati dai loro insegnanti, hanno

condiviso aneddoti sulle piazze principali della città e sulla maestosa cattedrale.

Il secondo giorno è stato all’insegna della didattica innovativa. La mattina, studenti italiani e austriaci hanno lavorato in gruppi misti su tematiche interculturali ed europee, come la sostenibilità e le diverse abitudini delle nazioni.

Il pomeriggio ha rappresentato uno dei momenti più formativi: gli studenti del “Greppi”

sono stati suddivisi in due laboratori pratici, diventando dei veri cuochi e camerieri! Un gruppo si è cimentato in una lezione di alta cucina, imparando a cucinare il pesce, le

verdure e la pasta sotto la guida di chef professionisti. Il secondo gruppo ha affrontato le

tecniche di servizio, imparando l’arte dell’apparecchiatura e del servizio al tavolo. L’attività si è conclusa con un’ottima cena, che ha permesso a tutti di gustare le preparazioni

realizzate.

Queste esperienze sono state incredibilmente apprezzate, perché hanno permesso agli

alunni di comprendere appieno le materie insegnate e il livello di professionalità richiesto

dalla scuola Klessheim.

Anche nei giorni liberi le docenti hanno organizzato per la comitiva un ricco programma di

visite culturali per esplorare le meraviglie del Salisburghese.

Un’esperienza che ha entusiasmato tutti è stata quella delle Miniere di Sale (Salzbergwerk). La visita ha incluso un viaggio sul trenino da miniera, divertentissimi scivoli di legno per passare da un livello all’altro e la suggestiva traversata di un lago salato sotterraneo su una zattera, il tutto arricchito da installazioni multimediali per comprendere la storia del luogo.

Il divertimento è continuato al Castello di Hellbrunn con i suoi giochi d’acqua; infine, per apprezzare la parte naturalistica e lacustre della regione, sono state visitate Mondsee,

un’incantevole cittadina sul lago omonimo, e la Haus der Natur (Casa della Natura), un

museo di scienza e natura.

L’Erasmus a Salisburgo è stato molto più di un semplice viaggio: è stata un’immersione totale in un sistema formativo d’eccellenza, un’occasione di confronto interculturale e una straordinaria opportunità di crescita personale e professionale per gli studenti.