Edizione speciale del premio Costruiamo il futuro: il 16 le premiazioni a Merate

C’è tempo fino al 27 novembre per iscriversi al bando per l’edizione 2022

Il presidente Maurizio Lupi: “Diamo un aiuto concreto e un segnale di attenzione non episodica al mondo del volontariato e del terzo settore”

MERATE – Vent’anni di presenza in Brianza da festeggiare con una grande festa in programma il 16 dicembre alle 18 al Palazzetto dello Sport di Merate. E’ tutto pronto per la giornata di premiazione speciale del premio Costruiamo il Futuro. In occasione dell’edizione 2022, la Fondazione Costruiamo il Futuro raddoppierà i contributi – che verranno donati sotto forma di assegni da mille a cinquemila euro e fornitura di materiali – premiando più di 50 realtà di piccole e piccolissime dimensioni che si impegnano ogni giorno in campo sociale e sportivo.

Finora, all’interno del territorio brianzolo, sono stati distribuiti 716mila euro a 390 associazioni tra le province di Monza e Lecco. E ad altre 73 sono state consegnate speciali forniture sportive. Oltre cento (103, per la precisione) sono invece le medaglie d’oro attribuite ai volontari che si sono distinti nella loro attività solidale e ben 3.400 le realtà incontrate in totale dalla Fondazione in questo lungo lasso di tempo.

Se si estende il campo geografico considerato (sì, perché il Premio è oggi presente anche a Milano, Bergamo e Sondrio), il numero degli enti sostenuti arriva addirittura a 850, per 1,3 milioni di euro di donazioni complessive.

“È con il poco di tanti che si costruisce una società più a misura d’uomo – sottolinea il presidente Maurizio Lupi –. La Fondazione Costruiamo il Futuro poteva fare come meritoriamente fanno già altre fondazioni: un bando annuale con un importante riconoscimento in denaro per chi lo vince. Il mondo del volontariato e del terzo settore è invece costituito da tante piccole realtà che spesso non hanno la struttura e l’organizzazione per partecipare a questi bandi. Ma non è minore il valore della loro opera. Per capire l’importanza di questo pullulare di piccole associazioni basta pensare a come sarebbe la vita quotidiana di tante famiglie e di tanti ragazzi se questo volontariato improvvisamente venisse meno. I 1.000, o i 5.000 euro, o le attrezzature sportive fornite sono un aiuto concreto, spesso vitale, ma sono soprattutto il segno di un’attenzione non episodica a questo mondo”.

Come anticipato, quella del 2022 sarà un’edizione speciale in cui, grazie al fondamentale supporto e generosità dei partner e di altre fondazioni, potranno essere valorizzate ulteriormente le realtà incontrate in questo percorso, con numerosi riconoscimenti e premi in denaro. Per partecipare è però necessario iscriversi al bando, disponibile sul sito della Fondazione Costruiamo il Futuro (premio.costruiamoilfuturo.it), entro il 27 novembre: possono partecipare tutte le associazioni e le realtà sociali e sportive della Provincia di Lecco e Monza e Brianza.