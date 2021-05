In mattinata effettuati i primi test salivari per il Covid

Nel lecchese la sperimentazione è partita dalla scuola primaria di Casatenovo

CASATENOVO – È iniziata questa mattina, martedì, alla scuola primaria Capoluogo di Casatenovo la campagna di screening sul Covid nelle scuole con i test salivari. Una sperimentazione attuata da Ats Brianza per testare la bontà di questo progetto in vista del prossimo anno scolastico con l’obiettivo di riuscire a effettuare screening a tappeto in una popolazione altamente sensibile come quella scolastica.

Il progetto pilota verrà attuato infatti solo in alcune scuole della Provincia di Lecco e in altre di Monza Brianza per testare anche la gradibilita di questo test, meno invasivo rispetto al tampone oro faringeo e la fattibilità organizzativa di questo modello.

In provincia di Lecco sono stati individuati tre plessi tutti a Casatenovo. Stamattina la sperimentazione è partita da scuola primaria Capoluogo, vicino al Comune. 73 gli alunni che si sono sottoposti al test salvare distribuiti su 5 classi del plesso dove attualmente due classi sono in quarantena e una in DAD. Domani, martedì, sarà la volta degli studenti di prima e seconda media mentre giovedì toccherà ai piccoli della scuola materna di Valaperta.

L’adesione al progetto ha raggiunto circa l’80% delle famiglie ed è stata più alta di quanto ipotizzato in un primo momento tanto che l’iniziativa, effettuata su base volontaria raccogliendo le adesioni delle singole famiglie, si è dovuta estendere di un giorno.

Il test salvare, effettuato questa mattina da personale Ats, ha la stessa validità del tampone orofaringeo e in caso di positivita’ comporta l’isolamento della persona positiva e la messa in quarantena dei contatti stretti, che in questo caso sono anche i compagni di classe.