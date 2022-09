Elezioni 2022, Merate sperimenta l’EleBus: navette per andare a votare dalle frazioni

Una proposta originale per controbilanciare il trasferimento dei seggi di Pagnano e Sartirana a Villa Confalonieri

Il servizio è gratuito ed è riservato a chi non ha la patente o ha più di 65 anni

MERATE – Un servizio innovativo e gratuito pensato per chi, risiedendo a Sartirana e Pagnano, frazioni “private” dei seggi elettorali fino a qualche anno fa allestiti nelle rispettive scuole, potrebbe essere impossibilitato a raggiungere i seggi allestiti a Villa Confalonieri (qui l’elenco delle ubicazioni dei seggi elettorali).

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Panzeri, ha deciso di promuovere per la tornata elettorale del 25 settembre, un servizio di navette da e per i seggi, ampliando quella che era finora una possibilità garantita per le persone diversamente abili o con difficoltà motorie.



Una decisione presa per evitare che il trasferimento dei seggi a Villa Confalonieri per gli elettori di Pagnano e Sartirana, confermato anche per le elezioni 2022 proprio per evitare di interrompere l’attività didattica a pochi giorni dall’avvio, possa provocare disagi insormontabili per gli anziani o per chi non è provvisto di patente.

“Abbiamo previsto tre corse con i pullman usati per il servizio scolastico con partenza alle 9.30, alle 11.30 e alle 13.30 dal parcheggio della scuola primaria di Sartirana in via Papa Giovanni Paolo I. Da qui l’EleBus arriverà a Pagnano con fermata al parcheggio della scuola primaria in via Cappelletta. Dopodichè gli elettori verranno portati a Villa Confalonieri per votare. Una volta espletato il diritto di voto, la navetta li riporterà nelle frazioni di residenza” puntualizza il sindaco Massimo Panzeri, confermando il carattere sperimentale dell’iniziativa, volta a capire quali possono essere le esigenze della popolazione che potrebbe essere stata penalizzata dalla scelta (apprezzata in ambito scolastico) di cambiare l’ubicazione dei seggi.

Il bus navetta da Sartirana e Pagnano non è l’unica novità delle elezioni 2022 per gli elettori meratesi. E’ previsto infatti anche un servizio di trasporto riservato ai cittadini residenti in Merate Centro e nelle altre frazioni. Gli over 65 potranno essere accompagnati ai seggi dal personale dipendente del Comune di Merate con utilizzo di auto elettrica nella fascia oraria 09 – 16. Gli interessati dovranno contattare l’operatore telefonicamente al n. 320 4315118 oppure scrivere alla mail: messi.comunali@comune.merate.lc.it entro il giorno 23 settembre 2022 alle 12. Si ricorda agli interessati di munirsi di tessera elettorale e documento di identità.

Per quanto infine riguarda il trasporto riservato a persone diversamente abili e/o con difficoltà motorie, è necessario contattare l’Ufficio elettorale telefonicamente al n. 039 5915128 oppure all’indirizzo mail: elettorale@comune.merate.lc.it