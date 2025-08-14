Enpa Merate lancia un appello urgente: “Servono detersivi per il canile”

Sabato 30 agosto, consegna detersivi sul sagrato della chiesetta di San Leonardo a Brivio

MERATE – La sezione Enpa di Merate lancia un appello urgente: il canile ha bisogno di grandi confezioni di detersivo per lavatrice. “Qualsiasi marca va bene, l’importante è garantire la pulizia e l’igiene quotidiana degli spazi e delle cucce degli amici a quattro zampe” spiegano i collaboratori.

Chi desidera contribuire può portare i detersivi sabato 30 agosto, dalle 8:30 alle 12, sul sagrato della chiesetta di San Leonardo a Brivio.

Dalla sezione Enpa di Merate sottolineano: “Un sentito ringraziamento da parte di tutto il personale e dei pelosetti che potranno beneficiare del vostro generoso supporto”.