“Facciamo un patto?”, quattro Comuni uniti per educare al digitale

Venerdì scorso la presentazione dei patti digitali promossi da Cernusco, Osnago, Lomagna e Montevecchia

L’obiettivo è quello di accompagnare bambini e ragazzi verso un uso più consapevole della tecnologia, senza lasciare sole le famiglie

CERNUSCO LOMBARDONE – Rendere collettive alcune scelte come l’età di consegna del primo smartphone, l’accesso ai videogiochi online e ai social media che, affrontate dalla singola famiglia, sarebbero più difficili. E’ con questi auspici che sono stati presentati venerdì scorso, 30 ottobre, all’istituto comprensivo Bonfanti e Valagussa, i patti digitali di Comunità di Osnago, Lomagna, Cernusco Lombardone e Montevecchia, una vera e propria alleanza educativa tra famiglie, scuola, istituzioni e associazioni, per accompagnare bambini e ragazzi verso un rapporto più equilibrato, consapevole e sicuro con le tecnologie digitali.

L’incontro, promosso da un gruppo di genitori del territorio in collaborazione con la Fondazione Rete dei Patti Digitali, ha richiamato al plesso di Moscoro molti genitori, insegnanti ed esponenti del mondo associativo, insieme agli amministratori dei quattro Comuni coinvolti (assente solo Cernusco), convinti della necessità di promuovere, dal basso, un’azione condivisa di consapevolezza tale da rendere l’educazione digitale non una mera responsabilità individuale delle singole famiglie bensì un impegno condiviso dell’intera comunità.

Il sondaggio tra le famiglie

La serata, intitolata emblematicamente “Facciamo un patto?”, si è aperta ricostruendo l’articolato percorso che ha portato alla stesura di tre patti digitali, suddivisi per l’età dei bambini (0-6 anni, 6-11 anni e 11-14 anni), dando poi spazio alla restituzione dei dati raccolti con il sondaggio diffuso tra le famiglie nei mesi scorsi. Ben 422 le risposte ottenute, in prevalenza da genitori i cui figli frequentano la scuola primaria con tanti dati e interrogativi messi a fuoco per restituire un’immagine il più possibile fedele delle abitudini e dei timori espressi da mamme e papà.

Dal questionario emerge, ad esempio, come la dipendenza sia la preoccupazione maggiore, seguita dall’esposizione a contenuti inappropriati, dalle difficoltà di attenzione e concentrazione, dalla riduzione della vita sociale e dall’impatto sul benessere psicologico. Non solo. E’ anche risultato come la maggioranza dei genitori vorrebbe posticipare la consegna dello smartphone personale, ma l’età considerata appropriata tende ad abbassarsi nelle famiglie con figli più grandi. Meno delle metà delle famiglie che ha partecipato al questionario ha attivato il parental control sui dispositivi e si è delineato in maniera chiara come il weekend sia il momento in cui lo spazio occupato dagli schermi si allarga maggiormente.

L’intervento di Gui

E’ toccato poi al professor Marco Gui, docente di Sociologia dei media all’Università Bicocca di Milano nonché presidente della Rete dei Patti Digitali, ripercorrere l’evoluzione del dibattito scientifico sul digitale, sottolineando come all’entusiasmo iniziale per le nuove tecnologie si siano progressivamente affiancate preoccupazioni legate all’iperconnessione, alla qualità dell’apprendimento e al benessere dei più giovani. Timori rimarcati anche dalle ultime ricerche scientifiche che hanno evidenziato, in particolare, associazioni tra l’accesso precoce e non accompagnato ai dispositivi digitali e alcune difficoltà nei percorsi di apprendimento, anche nelle competenze linguistiche e matematiche.

Gui ha così richiamato l’attenzione sulle cosiddette “7 P” dell’educazione digitale: posticipare, proteggere, preservare la presenza dell’adulto, porre regole chiare, partecipare all’educazione digitale, prevenire i rischi e promuovere esperienze reali (https://sip.it/2026/01/27/le-7-p-che-aiutano-a-crescere/) e ha poi posto l’accento sui cinque impegni educativi condivisi, che i genitori aderenti scelgono di assumere per costruire un rapporto più sano ed equilibrato con la tecnologia. Tra questi, dei veri e propri must dell’educazione in generale, declinati sul digitale, come diventare genitori informati e consapevoli, educare attraverso l’esempio e stabilire regole chiare e mantenere aperto il dialogo. Senza dimenticare di incoraggiare un uso attivo, creativo e costruttivo delle tecnologie e proteggere il tempo offline, salvaguardando il gioco, lo sport, la lettura, il riposo e le relazioni personali.

Nei prossimi mesi sono previsti incontri di formazione e approfondimento rivolti ai genitori, oltre a momenti di confronto e collaborazione con i docenti delle scuole del territorio. Il prossimo appuntamento pubblico è previsto per il 13 novembre alle 19.45 in sala civica a Osnago, con la presentazione del nuovo libro del professor Marco Gui, “Un patto sociale per l’educazione digitale”.

L’adesione ai Patti Digitali è aperta alle famiglie del territorio attraverso il sito creato dal gruppo promotore.