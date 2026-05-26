“FAI rete con l’acqua”, successo per la visita al serbatoio di Monterobbio

Grande partecipazione all’iniziativa promossa da Lario Reti Holding e FAI

Aperte le iscrizioni per la prossima tappa alla sorgente Meria di Mandello del Lario

ROBBIATE – Si è conclusa con un’ampia partecipazione la visita guidata al serbatoio di Monterobbio a Robbiate, secondo appuntamento del calendario 2026 di “FAI rete con l’acqua”, il progetto nato dalla collaborazione tra Lario Reti Holding e le delegazioni FAI di Lecco e Alta Brianza.

L’iniziativa continua a riscuotere interesse tra cittadini e appassionati, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino le infrastrutture spesso invisibili del Servizio Idrico Integrato e il funzionamento della rete idrica provinciale.

Dopo il debutto di aprile con la visita al depuratore di Lecco, i partecipanti hanno potuto esplorare uno snodo strategico dell’acquedotto provinciale, fondamentale per l’accumulo e la distribuzione dell’acqua sul territorio.

Il percorso di scoperta dedicato al ciclo dell’acqua proseguirà ora con una nuova tappa in programma sabato 6 giugno alla sorgente Meria di Mandello del Lario, considerata uno dei luoghi più significativi dal punto di vista naturalistico e infrastrutturale della provincia.

Sono previsti due turni di visita, alle 9.30 e alle 10.45. I volontari del FAI accompagneranno i partecipanti lungo una camminata nel bosco della durata di circa 30-45 minuti, permettendo di osservare da vicino il luogo in cui nasce l’acqua del territorio.

Le iscrizioni sono già aperte attraverso il portale ufficiale del FAI.