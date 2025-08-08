Famiglie numerose in vacanza: a Unomattina la meratese Letizia Dorinzi

Blogger e scrittrice ha condiviso in Tv la sua esperienza di mamma viaggiatrice

Letizia Dorinzi ha svelato trucchetti e strategie per poter viaggiare anche con una famiglia numerosa

MERATE – Trucchetti e strategie per non rinunciare alle vacanze anche con una famiglia numerosa. La meratese Letizia Dorinzi è stata ospite questa mattina, venerdì 8 agosto, negli studi di Unomattina Estate per condividere la sua esperienza di mamma viaggiatrice.

Una passione, quella per i viaggi, condivisa con il marito Fabio Tamandi, che non si è spenta con l’arrivo dei tre figli che hanno ora 18, 16 e 12 anni. “Viaggiavamo tanta prima e abbiamo continuato a farlo anche quando sono arrivati i bambini” ha raccontato, sorridente e perfettamente a suo agio nel portare la sua testimonianza già nota alle tante persone che la seguono sul blog Incinqueconlavaligia.

“Certo, abbiamo dovuto rimodulare tutto” ha evidenziato rispondendo alle domande della conduttrice Carolina Rey. “Ero in aereo incinta di ritorno dal SudAfrica e già programmavo la vacanza successiva in Africa, ma alla fine non siamo andati” ha ammesso, anteponendo le esigenze di un bimbo neonato.

Una rinuncia subito ricompensata con tanti altri viaggi, tra cui la vacanza da sogno in Lapponia per conoscere Babbo Natale e le tante mete, anche lontane dal turismo di massa, scoperte e apprezzate in modo genuino e autentico. “Abbiamo girato tanto, in cinque, perché abbiamo impostato le nostre vacanze lontano dal circuito classico dell’ombrellone, lettino, focaccia, preferendo mete che non erano le più gettonate e che magari lo sono diventate poi” ha aggiunto mostrando qualche trucchetto per contrastare il caro vacanze che tra valigie, pedaggi, autogrill, benzina e affitto di sdraio e lettini si fa sempre più sentire, come confermato anche da Alessandro Sessa, di Altroconsumo, in collegamento video in trasmissione.

“Abbiamo fatto delle splendide vacanze balneari in Svezia senza spendere nulla per i lettini con i bambini che potevano giocare a calcio in spiaggia. Quando devo prenotare un aereo metto sempre come destinazione ovunque, così da capire quali sono le mete più competitive e abbordabili. Affittiamo sempre un appartamento e non andiamo quasi mai fuori a cena, ma con le gastronomie dei supermercati si riesce a non rinunciare a scoprire e assaggiare le pietanze tipiche del territorio. Viaggiamo sempre leggeri, con pochi cambi, cercando appartamenti con lavatrici. E paradossalmente sta diventando più difficile ora che i ragazzi sono adolescenti e curano l’outfit”.

Certo serve una buona dose di spirito di adattamento: ma non è forse questa l’essenza del viaggiare?