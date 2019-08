Festa a Cernusco per “i bagai di binari” che compiono 10 anni

Compleanno in compagnia per i Bagai di Binari di Cernusco Lombardone

Sabato 7 settembre l’associazione festeggia i suoi 10 anni con un evento pubblico

CERNUSCO – Sabato 7 settembre dalle 20.30 presso l’area commerciale di via Spluga 67 a Cernusco “I bagai di binari” festeggeranno alla grande i dieci anni di fondazione con una serata all’insegna del divertimento, della musica, dello sport e della solidarietà.

“In occasione della Notte Rosa cernuschese e con la preziosa collaborazione con il Papeete di Cernusco abbiamo organizzato una serata coinvolgente per tutti dal titolo Festival al bar per rievocare gli indimenticabili anni ’90 – spiega l’attuale presidente dell’associazione cernuschese Nadia Cogliati – Ad aprire la serata attorno le 20.30 Dj Spyne e Marco Dona dello Zoo di Radio 105, a seguire le premiazioni dei migliori sportivi 2019 dei nostri tornei, votazioni sul nostro sito www.ibagaidibinari.it, e a condurre sarà la bellissima Mercedesz Henger, volto delle trasmissioni di Canale 5; poi spazio alla musica dal vivo con tre artiste internazionali che ci hanno fatto ballare alla fine degli anni ’90: Cecilia Gayle, Melody aka Lady Violet e Kim Lukas”.

La festa sul piazzale continuerà oltre mezzanotte con il djset di Ado Woodz.

“E’ una festa che abbiamo fortemente voluto per i nostri sostenitori del Meratese a cui da tempo pensavamo – tiene a precisare il Direttivo – Per questo l’ingresso sarà libero e durante la serata sarà possibile sostenere la nostra associazione con una sottoscrizione con ricchi premi; cogliamo l’occasione sin d’ora per ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso di realizzare questo evento: dallo staff del Papeete, al Comune di Cernusco L.ne, a Pierpaolo Barbieri per il contatto con gli ospiti, senza dimenticare i precedenti presidenti e i nostri numerosi e generosi sponsor”

Per informazioni o voler diventare socio scrivere a ibagaididinari@libero.it o contattare il 3661271250; per prenotazioni dei tavoli telefonare allo 039/9284678.