Festa di Brivio, che spettacolo i fuochi d’artificio sul lungofiume

La chiusura del ponte non ha rovinato la festa
I fuochi d’artificio di Brivio si confermano un appuntamento molto atteso da tutto il territorio
BRIVIO – Bellissimi, colorati e sempre magici: non hanno deluso le aspettativa neppure quest’anno i fuochi d’artificio organizzati dalla Pro Loco ieri sera, domenica 20 settembre, in occasione dei festeggiamenti per la Madonna dell’Addolorata.
Tante le persone che si sono riversate sul lungofiume dell’Adda, quest’anno ancora più difficile da raggiungere per chi veniva dalla bergamasca per via della chiusura del ponte di Brivio, per poter ammirare, con il naso all’insù, lo scoppiettante gioco di luci e colori che si riverberano sull’acqua.
Saltati per ovvie ragione i fuochi a cascata dal ponte di Brivio, appositamente agghindato di luci per l’occasione, lo spettacolo ha regalato 25 minuti di magia, confermandosi come uno dei momenti più attesi non solo del paese, ma di tutto il circondario.
La festa di Brivio prosegue oggi, lunedì 21 settembre, con la fiera del bestiame al centro sportivo dalle 10 alle 13 e l’imperdibile palo della cuccagna sul fiume a partire dalle 14. A seguire, alle 15, tombolata per i più piccoli e giochi in piazza Frigerio. In serata, alle 20.30, tombolata per tutti in piazza.
GALLERIA FOTOGRAFICA (a cura di Cristian Borelli)
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.