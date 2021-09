Festa di Brivio in forma ridotta causa Covid: inaugurata la mostra

Dopo lo stop ai fuochi, rinviata anche a causa maltempo la processione prevista per domenica pomeriggio

Ieri l’inaugurazione della mostra fotopittorica promossa in occasione della festa di Brivio

RIVIO – Inaugurazione ieri sera, sabato 18 settembre, della mostra fotopittorica promossa in occasione della festa patronale di Brivio, organizzata anche quest’anno in forma ridotta per via dell’emergenza sanitaria in corso (niente fuochi pirotecnici sull’Adda quindi e niente luna park). Presenti al vernissage della collettiva i consiglieri Manuela Airoldi e Massimiliano Riva. L’esposizione, ospitata in sala civica, resterà aperta anche oggi, domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19.

Rinviati per maltempo gli spettacoli in programma questo fine settimana: verrà riproposto il 24 settembre il circus show mentre il concerto “InCanto a Brivio” con il coro Stelutis previsto per oggi alle 18 verrà rinviato a domenica 26 settembre. Rinviata a domenica prossima anche la processione delle 15 per le vie del paese con la statua della Madonna, accompagnata dalla banda Recli.