Festa patronale a Brugarolo con tappa di Merate Chef

Appuntamento questo fine settimana nella frazione meratese

Sabato la tappa a Brugarolo di Merate Chef, la gara culinaria che sta coinvolgendo l’intera città

MERATE – Brugarolo in festa per il patrono San Francesco di Paola con un mix di iniziative promosso per coniugare momenti religiosi ad altri conviviali.

L’edizione 2026 della manifestazione, iniziata ieri sera, venerdì 5 giugno con il rosario e la messa per i defunti in chiesa, è impreziosita dalla tappa di Merate Chef, il contest gastronomico che sta coinvolgendo l’intera città.

Dopo l’esordio, il 2 giugno, a Sartirana, sarà la volta dei volontari coordinati da Roberto Riva dimostrare la bravura e le capacità ai fornelli conquistando il palato di meratesi e non.

Il piatto più votato dai commensali questa sera, sabato 6 giugno, alla festa patronale, rappresenterà infatti Brugarolo alla finale di Merate Chef in programma sabato 25 luglio in piazza Prinetti a cui prenderà parte anche Joe Bastianich in qualità di musicista.

La sagra continuerà anche domani, domenica 7 giugno, con la messa alle 9.30 e il servizio bar e cucina garantito a pranzo e cena. Finale, alle 21, con intrattenimento sociale.

Per quanto riguarda invece Merate Chef le tappe sono domenica 7 giugno a Cassina, sabato 20 giugno a Novate e domenica 21 giugno a Pagnano.