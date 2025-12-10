Fiera di Sant’Ambrogio, oltre 15mila visitatori a Merate

I dati sono stati forniti da Confcommercio Analytics

In forte crescita l’afflusso di visitatori dalla Provincia di Monza Brianza

MERATE – La Fiera di Sant’Ambrogio si conferma come un evento di grande richiamo per l’intero territorio. La certificazione arriva dai dati forniti, grazie all’accordo tra Confcommercio Lecco e Comune di Merate, da Confcommercio Analytics, la cui affidabilità è pari al 92%, che mostrano infatti un’affluenza significativa e una capacità attrattiva che va ben oltre i confini cittadini.

Nei due giorni di Fiera, domenica 7 e lunedì 8 dicembre, Merate ha registrato 13.011 visitatori, per un totale di 17.642 visite (se si contano anche i residenti di Merate). Quanto ai territori di provenienza, il maggiore afflusso arriva dalla provincia di Lecco (6.853) e da quella di Monza e Brianza (3.454), quest’ultima in forte crescita rispetto alle precedenti edizioni. Più distanti Milano (901) e Bergamo (186).

Guardando ai singoli Comuni della provincia di Lecco, oltre ai meratesi spiccano gli arrivi da Osnago (858), Lomagna (694), Missaglia (673) e Robbiate (517). Tra i 274 visitatori stranieri, 55 provengono dalla Romania, 42 dalla Polonia, seguiti da Spagna (19) e Francia (18).

Per quanto riguarda la distribuzione giornaliera, il 54,5% dei visitatori ha scelto la domenica 7, mentre il 45,5% è arrivato lunedì 8. La preferenza per la domenica è ancora più marcata tra visitatori regionali (57,1%), provinciali (51,6%), nazionali (65,5%) e stranieri (64,8%).

Molto positivo anche il dato sulla permanenza: oltre il 35% dei visitatori è rimasto in città tra 1 e 2 ore, mentre più del 20% si è trattenuto tra 2 e 4 ore.

“Dati importanti, quelli della Fiera di Sant’Ambrogio 2025 che dimostrano, certamente aiutati dal bel tempo, che le diverse nuove proposte e attività inserite nell’ambito della Fiera (area spettacoli, mostre, mappa con programmazione completa degli eventi, luci natalizie) e la collaborazione con la Parrocchia, ProLoco, Sponsor, Associazioni, Volontari e Commercianti hanno giovato per la riuscita e il rinnovamento complessivo dell’offerta della Fiera di Sant’Ambrogio che ha visto una crescita dei visitatori anche fuori Provincia” commenta soddisfatto il sindaco Mattia Salvioni.